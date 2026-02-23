NBA聯盟的商業版圖正迎來前所未有的爆發。根據CNBC近日發布的官方估值榜單，全聯盟球隊平均估值成長幅度達18%。最引人注目的是，金州勇士、紐約尼克與洛杉磯湖人三支球隊的市場估值已正式突破100億美元大關，標誌著職業籃球市場進入了全新的「百億美元俱樂部」。勇士以108億美元（約合新台幣3403億元）高居榜首，當家球星柯瑞（Stephen Curry）身價高達1.096億美元，也是排名前3的球員。

球隊估值榜：勇士108億美元居首

在球隊價值方面，金州勇士以108億美元的驚人估值登頂全聯盟。分析指出，勇士隊能有此成就，幾乎是靠柯瑞（Stephen Curry）「一人一城」所帶動的全球影響力，將球隊品牌價值推向極致。紐約尼克則憑藉曼哈頓大都市的地理優勢與商業底蘊，以101億美元位居第二。洛杉磯湖人則在豪門傳統與詹姆斯（LeBron James）頂流效應的雙重加持下，以100億美元排名第三。

NBA 2025-26 賽季球隊估值前十名：

排名 球隊名稱 官方估值
1 金州勇士 108億美元
2 紐約尼克 101億美元
3 洛杉磯湖人 100億美元
4 洛杉磯快艇 69億美元
5 芝加哥公牛 64.5億美元
6 休士頓火箭 63.5億美元
7 波士頓塞爾提克 63億美元
8 費城76人 61億美元
9 邁阿密熱火 60.5億美元
10 布魯克林籃網 60億美元
▲金州勇士以108億美元的驚人估值登頂全聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
球員吸金榜　詹皇場外代言無人能及

除了球隊價值飆升，美媒Sportico也公開了2025-26賽季球員總收入（包含年薪與場外代言）榜單。儘管聯盟新星輩出，但老牌超級巨星的商業價值依然不可撼動。詹姆斯以總收入1.326億美元高居榜首，其年薪雖為5260萬美元，但場外代言收入竟高達8000萬美元，傲視群雄。柯瑞與杜蘭特（Kevin Durant）則分列二、三位，他們也是目前聯盟中僅有「億元美金」年收入的三大巨頭。

NBA 本賽季球員總收入 Top 3：

詹姆斯（湖人）：1.326億美元（場外代言8000萬）

柯瑞（勇士）：1.096億美元（年薪5960萬為全聯盟第一）

杜蘭特（火箭）：1.033億美元（場外代言5000萬）

值得注意的是，勇士隊成為前十名中唯一擁有兩位球星入圍的球隊（柯瑞與巴特勒），顯示出其驚人的薪資空間彈性與商業開發能力。隨著NBA新轉播合約即將生效，專家預測球隊估值與頂尖球員的身價在未來兩年內仍有進一步成長的空間。

▲柯瑞（勇士）年收入高達1.096億美元，其中年薪5960萬為全聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）
 消息來源：CNBC

