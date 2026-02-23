金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）自2月初以來因「跑者膝（Runner’s knee）」傷勢缺陣至今，勇士隊在他不在場的這段期間僅取得2勝4敗。隨著勇士隊即將在本周一對陣丹佛金塊，關於柯瑞是否該在剩餘賽季完全「停機（Shut down）」以換取高順位選秀權的討論，在球評與社群媒體間引發廣泛討論。勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在接受電台《95.7 The Game》訪問時，也對此做出回應。
帕金斯大膽建議 讓柯瑞休息
前NBA球員、現任ESPN分析師帕金斯（Kendrick Perkins）在播客節目中公開建議勇士隊放棄本賽季。帕金斯表示：「讓柯瑞停機吧，讓其餘的球員去打完這個賽季。這是一個試鏡的機會，看看哪些球員適合留隊，哪些人真的想待在這裡。」
帕金斯認為，讓柯瑞徹底休息有助於總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在今年休賽季做出更精準的陣容補強決定，並呼籲管理階層應專注於下賽季，圍繞柯瑞重新打造一支具備爭冠實力的隊伍。
科爾嚴詞反駁：我們還在季後賽競爭中
針對「停機擺爛」的說法，勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在接受電台《95.7 The Game》訪問時感到難以置信。科爾直言：「我們顯然不會做任何愚蠢的事情，我們會保護柯瑞，但只要他健康，他就會上場。」
科爾強調，勇士隊目前並沒有放棄賽季的本錢，「我們還有很多目標要爭取，現在就處於季後賽的競爭行列中。這只是一個纏人的傷勢，並不是說現在讓他上場會毀掉他的明年球季。」
柯瑞本人意願 目標在季後賽前百分之百康復
柯瑞在接受媒體採訪時，也表達了與科爾一致的立場。雖然康復進度不如預期，但他對重返球場保持樂觀。「感覺很好，雖然進展不如我想像中快，但我認為我們正朝著正確的方向努力。」柯瑞說道，「目前的目標是確保在季後賽時處於健康狀態，並在最重要的時刻上場貢獻。」
消息來源：95.7 The Game
我是廣告 請繼續往下閱讀
前NBA球員、現任ESPN分析師帕金斯（Kendrick Perkins）在播客節目中公開建議勇士隊放棄本賽季。帕金斯表示：「讓柯瑞停機吧，讓其餘的球員去打完這個賽季。這是一個試鏡的機會，看看哪些球員適合留隊，哪些人真的想待在這裡。」
帕金斯認為，讓柯瑞徹底休息有助於總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在今年休賽季做出更精準的陣容補強決定，並呼籲管理階層應專注於下賽季，圍繞柯瑞重新打造一支具備爭冠實力的隊伍。
針對「停機擺爛」的說法，勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在接受電台《95.7 The Game》訪問時感到難以置信。科爾直言：「我們顯然不會做任何愚蠢的事情，我們會保護柯瑞，但只要他健康，他就會上場。」
科爾強調，勇士隊目前並沒有放棄賽季的本錢，「我們還有很多目標要爭取，現在就處於季後賽的競爭行列中。這只是一個纏人的傷勢，並不是說現在讓他上場會毀掉他的明年球季。」
柯瑞本人意願 目標在季後賽前百分之百康復
柯瑞在接受媒體採訪時，也表達了與科爾一致的立場。雖然康復進度不如預期，但他對重返球場保持樂觀。「感覺很好，雖然進展不如我想像中快，但我認為我們正朝著正確的方向努力。」柯瑞說道，「目前的目標是確保在季後賽時處於健康狀態，並在最重要的時刻上場貢獻。」