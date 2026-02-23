我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊自交易獲得超級球星哈登（James Harden）後的無敵金身正式告破。今（23）日騎士作客奧克拉荷馬雷霆主場，在激烈的對抗中以 113：121不敵對手，不僅終結了近期的7連勝，這也是哈登披上騎士戰袍後所吞下的第一場敗仗。本場比賽雷霆隊在主場展現強大進攻火力和戰術素養，多名年輕球員在關鍵時刻挺身而出，成功抵擋住騎士隊末節的反撲。此役過後，騎士隊戰績來到36勝22 負，雖然仍居東區第4，但距離排名第3的紐約尼克僅剩0.5場勝差。兩隊將於2月25日早上8:30在騎士主場展開正面交鋒，這場比賽將直接決定東區前三名的排名走向。除了騎士與雷霆的對決，今日聯盟還有多場焦點賽事。勇士以128：117金塊： 金州勇士在末節上演驚天逆轉。小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）進帳 18 分 14 籃板 9 助攻的準大三元數據。金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）雖然狂轟 35 分 20 籃板 12 助攻的神獸級數據，仍難掩球隊在末節崩盤的窘境。多倫多暴龍今日展現強大進攻火網，以122：94輕取近期節奏混亂的密爾瓦基公鹿。亞特蘭大老鷹在強森（Jalen Johnson）26分12籃板的帶領下，在末節最後關頭拉出一波10：0的攻勢，逆轉以112：103氣走布魯克林籃網。儘管連勝遭到終結，但哈登與騎士陣容的磨合仍被視為東區最具威脅的組合之一。面對即將到來的「尼克之戰」，騎士教練團如何針對今日防守端的失誤進行調整，將是球隊能否保住東區前段席次的關鍵。