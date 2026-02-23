我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（23）日於Crypto.com球場外的Star Plaza廣場，正式為名人堂傳奇教頭、人稱「油頭」的萊利（Pat Riley）揭幕個人紀念雕像。這座雕像不僅表彰了他帶領湖人進入「Showtime」王朝的輝煌成就，也讓他正式與魔術強森（Magic Johnson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等昔日戰友在廣場上齊聚。萊利成為湖人隊史第8位獲得球隊製作雕像的傳奇人物，與科比（Kobe Bryant）、韋斯特（Jerry West）等人並列。這座高約8呎、重達510磅的青銅雕像，將萊利刻畫得栩栩如生。他穿著經典的亞曼尼（Giorgio Armani）訂製西裝，繫著鱷魚皮皮帶，並戴著1985年的總冠軍戒指。雕像的姿勢設計極具巧思，萊利舉起右手拳頭，這是他在場邊下達戰術的經典信號，示意魔術強森發動進攻，並將球傳給賈霸使出傳奇的「天勾」投籃。雕像特意安置在魔術強森與賈霸的雕像之間，象徵著他是串聯起這支偉大球隊的靈魂人物。今日的揭幕儀式星光璀璨，多位籃壇與影壇重量級人物皆到場觀禮。包括湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）、傳奇球星賈霸、魔術強森、歐尼爾（Shaquille O'Neal），以及萊利在熱火隊時期的得意門生韋德（Dwyane Wade）。令人驚喜的是，萊利的多年好友、奧斯卡影帝麥克道格拉斯（Michael Douglas）也現身見證。珍妮巴斯在致詞中感性表示：「1981年我的父親任命萊利為總教練，他隨即成為那個時代的縮影，帶領湖人征服聯盟。現在，洛杉磯的後代子孫都能來到這裡，了解他在湖人隊及這座城市歷史中的核心地位。」萊利是NBA史上最成功的指標人物之一，他在長達6個年代的生涯中，分別以球員、助教、總教練及高層身分贏得共9座總冠軍，其中在湖人時期拿了6座。他曾帶領球隊連續九季勝場突破50勝，例行賽與季後賽共累積1381勝，排名史第五，並曾於1989-90賽季榮膺年度最佳總教練。萊利也成為第8位在湖人主場廣場擁有雕像的成員，正式加入了貝勒（Elgin Baylor）、科比、赫恩（Chick Hearn）、賈霸、魔術強森、歐尼爾以及韋斯特的偉大行列。萊利在致詞時提到：「這座雕像充滿了與我一同踏上這段魔幻旅程的所有人。」今晚湖人對陣波士頓塞爾提克的比賽中，球團也將於中場休息時間舉行向萊利致敬的儀式，現場球迷將可獲得迷你版雕像作為紀念。