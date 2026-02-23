效力於洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，於今（23）在道奇位於亞利桑那州春訓基地展開訓練。大谷翔平除了與打擊練習外，也登上投手丘進行實戰投球練習（Live BP）當被問到WBC世界棒球經典賽是否會登板投球時，大谷翔平幽默回應：「如果打者是楚奧特（Mike Trout）我會考慮。」
大谷翔平狀態好 三振貝茲、弗里曼
在實戰投球練習中，大谷翔平共投出 33 球，正面對決包括貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）在內的 7 名主力隊友。大谷展現了極具威脅性的火球實力，最快球速來到99英里（約 159.3 公里），先後讓弗里曼與貝茲吞下三振。
其中，大谷翔平投出一顆犀利的外角橫掃球（Sweeper）時，讓貝茲也忍不住在打擊區比出大拇指讚賞。大谷翔平賽後表示，雖然體感上前回練習更佳，但今日達成預期的投球量，整體感覺相當紮實。
完成投球任務後，大谷翔平隨即轉換為打者模式，進行自去年世界大賽以來戶外打擊練習。在35次機會中，他輕鬆敲出5發越過全壘打牆的飛行球，強大的長打火力依舊。
開玩笑暗示不會登板 大谷翔平經典賽專注當打者
當被問及若經典賽決賽對陣美國隊，是否有機會在比賽末段登板救援時，大谷翔平笑稱：「如果是楚奧特最後上場打擊，我就會考慮。」由於上屆苦主楚奧特本屆並未參賽，大谷翔平以此玩笑幽默帶過，也暗示自己已準備好在本屆賽事中專注於打擊。
資料來源：《產經體育》
