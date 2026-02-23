WBC世界棒球經典賽開打在即，委內瑞拉在今（23）日迎來壞消息。效力費城費城人阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）在個人 Instagram 證實，由於保險審核未通過，他將無法代表委內瑞拉參賽。

保險問題再度浮出水面　阿爾瓦拉多無緣參戰WBC

阿爾瓦拉多在貼文中表示：「這個消息讓我感到深沉的哀傷。參加比賽所需的保險未獲批准，這是我無法控制的情況，這讓我心碎且難以理解。我原本抱著極大的希望與熱情，渴望連續第三屆披上祖國戰袍。代表委內瑞拉出征，始終是我職業生涯中最高的光榮之一。」

林多、柯瑞亞無法參賽　波多黎各戰力受衝擊

阿爾瓦拉多並非唯一因保險問題而無法參賽的球員。本屆經典賽由大聯盟與球員工會共同運作，保險則由特定機構（National Financial Partners）提供。此前，波多黎各球星林多（Francisco Lindor）與柯瑞亞（Carlos Correa）已因保險問題無緣國家隊名單，委內瑞拉名將奧圖維（Jose Altuve）同樣未能參賽。

擁有10年大聯盟資歷的阿爾瓦拉多，生涯出賽 408 場，累積52次救援成功，招牌武器是平均時速高達99.1英里（約 159.5 公里）的伸卡球。阿爾瓦拉多去年曾因藥物檢測陽性遭禁賽 80 場。費城人總裁鄧布洛斯基（Dave Dombrowski）當時解釋，該陽性反應是由於他在休賽季使用的減量藥物所引起。

