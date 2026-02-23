我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在今（23）日對陣丹佛金塊的比賽中，展現了強大的韌性。在缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與格林（Draymond Green）等四大球星的極端劣勢下，22歲的小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，以末節百分之百命中率的瘋狂表現，帶領球隊以128：117逆轉擊敗金塊。主帥科爾（Steve Kerr）賽後也直言這名後衛的最強能力並不是得分，而是他對於場上球落點的預判，這也讓其籃板能力特別突出。波傑姆斯基今日的表現猶如一部高潮迭起的電影。在前三節，他的手感跌入谷底，10次出手僅中1球，僅得到3分。然而，當比賽進入第四節、金塊隊反超比分之際，他瞬間切換模式。在決勝節中，波傑姆斯基6投6中狂轟15分，外加8個籃板與2次助攻。他在賽後採訪中提到：「當我投進幾球後，感覺自己進入了ZONE狀態。場上的一切節奏都像慢動作一樣，我的目標就是努力找回這種感覺。」他全場繳出18分、生涯新高的15籃板與9助攻，差點完成生涯首場大三元，且正負值高達「+19」，冠絕全場。本賽季早些時候，波傑姆斯基曾因在《The Athletic》專訪中的發言而遭到球迷大肆嘲諷。他當時表示，希望當柯瑞與格林時代結束後，老闆與總管能放心地將球隊託付給他。這段話在當時被認為是「傲慢自大」，特別是在他表現起伏不定的賽季初期，這份壓力讓他成為社群媒體的抨擊對象。總教練科爾對此表示：「本季對他來說確實起伏不定，但整個球隊也是如此。今晚他展現了非凡的才華，這正是我們需要他在場上做的——在關鍵時刻挺身而出。」談到這位三年級後衛的潛力，科爾點出了勇士當初為何在首輪選中他的核心理由。「他的籃板嗅覺與預判能力是我們最初被他吸引的原因。」科爾說道，「他是一位非常全面的球員，擁有絕佳的防守位置預判。對他而言，下一個課題是如何找到『平衡』，也就是在不長時間持球的情況下，依然能有效地梳理進攻並製造威脅。」科爾認為，波傑姆斯基最強的基因在於對籃板球落點的判斷，以及在混戰中爭搶球權的本能。這也解釋了為何一位僅有193公分的後衛，能在約基奇（Nikola Jokic）面前抓下全隊最多的15個籃板。