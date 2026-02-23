我是廣告 請繼續往下閱讀

準備代表日本武士隊挑戰衛冕世界冠軍的超級巨星，今日在道奇隊春訓營再次展現震撼全場的「非人類」身手。在實戰投打練習（Live BP）中，大谷不僅在投球端飆出（約99英哩）的速球，換上球棒後更狂轟，用近乎完美的狀態宣告準備好迎接經典賽。今日大谷翔平在Live BP中面對自家打者，球速輕鬆突破159公里，尾勁與準度皆已調整至絕佳狀態。結束投球後，他隨即切換打者模式，在35次揮擊練習中將5顆球轟出全壘打牆外，其中幾發擊球初速令場邊隊友發出驚呼。這種同時具備頂尖球速與摧毀性力量的表現，再次證明他為何是當今棒壇最具影響力的二刀流球員。道奇隊總教練（Dave Roberts）今日在熱身賽後證實，大谷翔平即將離隊前往日本武士隊會合。羅伯斯表示：「不確定他是今天出發還是明天，但據我所知，今天就是他在亞利桑那最後一次訓練。」面對頭號球星的暫時離去，羅伯斯感性坦言：「會感到寂寞，但同時也非常期待看到他為日本隊而戰。」2026年世界棒球經典賽將於3月上旬開打，大谷翔平預計將只以打者身分參賽。隨著在美最後階段調整告一段落，他將於近日抵達日本向國家隊集訓營報到。隨著這位世界級巨星歸隊，日本隊衝擊衛冕冠軍的最後一塊拼圖也正式到位，全球球迷都在關注這股「大谷旋風」將如何在經典賽戰場引爆。