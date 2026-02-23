洛杉磯湖人隊今（23）日在主場慘遭宿敵波士頓塞爾提克以111：89羞辱，不僅終結了近期的2連勝，更創下了兩隊百年宿怨史上的難堪紀錄。儘管湖人本季集結了唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的「三巨頭」陣容，但數據顯示，這套豪華陣容在面對頂級強權時，似乎顯得毫無還手之力。塞爾提克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後直言「進攻就是最好的防守」，對付湖人球星的方式，就是要多打他們，讓三巨頭在防守端被大量消耗。
歷史性恥辱 對戰淨輸分創百年新高
本場比賽過後，湖人本賽季遭到塞爾提克主客場「雙殺」橫掃，兩場比賽總計輸掉43分。根據美記Taylor Snow統計，塞爾提克本季場均淨勝湖人21.5分，創下兩隊隊史單賽季最大淨勝分紀錄，超越了2006-07賽季由湖人保持的紀錄。
更令人擔憂的是，隨隊記者Jovan Buha指出，湖人「三巨頭」本季共同出戰的12場比賽雖然取得8勝4負，但這4場敗仗全都是輸給聯盟戰績最頂尖的球隊：馬刺、火箭、塞爾提克與太陽，且全部是以「兩位數」分差慘敗。這引發了外界對湖人是否只能欺負「軟柿子」的質疑。
瑞迪克痛批進攻：球員之間缺乏信任
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後對於球隊表現感到失望，特別是進攻端的低迷。瑞迪克表示：「防守端我們控制得還可以，把對方的內線得分壓制在50分以下，問題在於我們的進攻簡直太糟糕了。」
當被問及球隊是否存在「信任」問題時，瑞迪克給出了肯定的答覆：「當然有。這是我們一直在討論的問題。當我們能真正傳球、送出更多潛在助攻時，我們才是更好的球隊。缺乏信任讓我們的進攻停滯不前。」
塞爾提克主帥：主動進攻才是最好的防禦
塞爾提克主帥馬祖拉賽後則分享了防守湖人球星的關鍵。面對外界詢問如何限制唐西奇與詹姆斯，馬祖拉霸氣回應：「所有人都在問怎麼防守他們，事實上，你必須主動進攻他們。」讓這兩人在防守端被消耗，降低他們在進攻時的體力。
里夫斯今日表現平平，全場10投4中得到15分7籃板。他在賽後坦言球隊錯失了太多機會：「有時候手感不好，就必須找到其他方法保持競爭力，但顯然今天我們沒做到。塞爾提克是一支打得非常拼命的球隊。」
消息來源： Bobby Manning
