今（23）日在洛杉磯Crypto.com球場上演的「黃綠大戰」，原本應是致敬傳奇名帥萊利（Pat Riley）雕像揭幕的榮耀夜晚，不料卻演變成一場湖人球迷倒戈的鬧劇。湖人隊終場以89：111慘敗給波士頓塞爾提克，比賽末段湖人球迷竟對著客隊球星傑倫布朗（Jaylen Brown）高喊「MVP」，讓這場指標性宿敵對決在尷尬與羞辱中落幕。稍早才在揭幕儀式中霸氣放話要「修理波士頓」的萊利，坐在場邊目睹了球隊崩盤。塞爾提克前鋒傑倫布朗全場狂砍32分8籃板7助攻，當他第四節站在罰球線時，主場的湖人球迷竟然集體響起「MVP」的呼聲。隊媒LoJo Media隨即在社群媒體痛批：「傑倫布朗站上罰球線時竟響起MVP呼聲，湖人球迷應該感到羞愧！」隨著塞爾提克領先幅度擴大至22分，現場甚至響起了「綠衫軍加油（Let’s go Celtics）」的助威聲，這對剛完成雕像揭幕的萊利與湖人球團而言，無疑是極大的諷刺。除了傑倫布朗的強悍表現，塞爾提克後衛普里查德（Payton Pritchard）也寫下歷史。他今日替補出賽38分鐘，以極高效率攻下30分4籃板8助攻，其中三分球9投6中。這場比賽讓普里查德成為塞爾提克隊史上第三位能「連續三場替補砍下**25+**分」的球員，正式加入傳奇球星伯德（Larry Bird）與麥克海爾（Kevin McHale）的行列。比賽過程中肢體衝突不斷，史馬特（Marcus Smart）與里夫斯（Austin Reaves）在第二節爆發口角各領一次技術犯規。隨後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也因不滿裁判漏吹防守干擾球而跳腳抗議，領到全隊單場第三次技術犯規。儘管球隊大比分落敗，但詹姆斯（LeBron James）仍完成了一項前無古人的壯舉。他在今日正式成為NBA歷史上首位、也是唯一一位生涯總得分突破43000分大關的球員。然而，這座「43000分」里程碑在球隊大敗與球迷倒戈的陰影下，顯得有些落寞。賽後，湖人媒體Lakers Daily感嘆：「賽季已經進行了56場，湖人仍不清楚自己的定位。」此役湖人除了慘敗，更損兵折將，中鋒海斯（Jaxson Hayes）在首節便因右腳踝受傷提前退場。目前湖人戰績下滑至34勝22負，接下來五場比賽將接連面對魔術、太陽、勇士、國王及鵜鶘等強敵。