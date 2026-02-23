我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥小熊隊的日本強打，今日在對陣舊金山巨人的熱身賽中繳出安打表現，但比賽過程卻發生令人瞠目結舌的意外。因球場火警警報誤響，現場廣播一度要求球迷疏散，混亂中隊友跑壘出現嚴重判斷失誤，導致鈴木誠也的安打最終竟演變成罕見的「另類三殺」守備，小熊終場也以2：4不敵巨人。比賽首局才剛開始，斯科茨代爾球場（Scottsdale Stadium）竟因誤觸火警警報，現場響起巨大的緊急疏散廣播，要求觀眾立即離場。就在全場球迷開始往出口移動的混亂時刻，一壘審卻指示比賽繼續，這讓巨人隊先發左投雷伊（Robbie Ray）感到錯愕：「我心想，真的要這樣繼續打嗎？」在警報聲干擾下，雷伊連投兩次保送，隨後鈴木誠也擊出中右外野強勁安打，卻沒想到接下來的跑壘過程卻成了一場災難。當時鈴木誠也擊球後試圖直衝二壘，卻遭到巨人一壘手德弗斯（Rafael Devers）攔截回傳球並順勢觸殺在二壘。隨後混亂持續擴大，原本在二壘的小熊跑者柏格曼（Alex Bregman）衝向三壘時，發現隊友麥特·蕭（Matt Shaw）並未起跑而停在原位，形成兩人在三壘的「塞車」窘境，巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）隨即上前觸殺柏格曼。更令人費解的是，原本站穩三壘的麥特·蕭竟在此時突然離開壘包，讓巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）眼疾手快補上觸殺，在短短幾秒內完成了這齣罕見的另類三殺守備。雖然遭遇這場離奇的烏龍插曲，但身為日本隊經典賽國手的鈴木誠也，個人表現依舊亮眼。他今日2打數1安打，春訓至今出賽2場，累積4打數2安（含1轟），打擊率維持在驚人的5成。隨著大谷翔平已準備啟程返日，鈴木誠也在春訓展現出的強大擊球初速與穩定性，證明他已完全準備好回歸日本隊打線，球迷也期盼他能替日本武士隊，在衛冕之路上注入長打火力。