波士頓塞爾提克今（23）日客場迎戰洛杉磯湖人，塞爾提克後衛普里查德（Payton Pritchard）此戰板凳出發三分球9投6中，狂砍30分，率領塞爾提克以111：89大勝湖人，普里查德近3場比賽都是替補出發，但都砍下25分以上，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也透露，普里查德的信心來自於他的勤奮。

普里查德連三場化身板凳暴徒　馬祖拉透露原因

普里查德在近期在對上芝加哥公牛、金州勇士以及今日對上湖人的比賽中，前兩戰分別砍下26分，對上湖人則是砍下30分，三分線合計28次出手，投進15記三分球，命中率相當驚人。

太早出手會有罪惡感　普里查德保持謙虛

今日擊敗湖人後，馬祖拉接受媒體採訪，當談到普里查德的表現時，馬祖拉表示普里查德在場上的信心，來自於他的努力與謙虛，此外馬祖拉也透露，普里查德對於太早出手，他會有罪惡感，「普里查德甚至會對時間還有42秒就出手而有罪惡感，他有跟我聊過這件事情。」

馬祖拉也表示，目前球隊還沒完成任何目標，現在要做的就是貫徹攻、防兩端的贏球表現，「我們還什麼都沒有做到，我們還沒有完成任何的事情。我們現在在做的就是貫徹在攻防兩端的贏球表現。」

