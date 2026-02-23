我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊昨日以89：111慘敗給波士頓塞爾提克，但在火藥味濃厚的傳統對決後，湖人球星詹姆斯（LeBron James）展現了其作為籃壇老大哥的氣度。針對塞爾提克球星傑倫布朗（Jaylen Brown）過去曾對其長子布朗尼（Bronny James）發表的爭議言論，詹姆斯在受訪時大氣回應，表示除了當初那些「屁話」之外，兩人的關係依然維持著尊重，還連續說了好幾次：「我們會沒事的（We'll be alright）」。這段恩怨要回溯至2024年NBA夏季聯賽。當時傑倫布朗被鏡頭捕捉到在場邊與友人交談，根據唇語專家事後的解讀，布朗當時似乎說道：「我不認為布朗尼是職業球員等級的（I don't think Bronny is a pro）。」身為傳奇球星之子，布朗尼的一舉一動本就備受外界放大檢視，這番來自聯盟明星球員的評價在當時引發了巨大波瀾。在今日黃綠大戰結束後，詹姆斯被問及與傑倫布朗之間的關係。他直言不諱地表示：「我們的關係一直都很互相尊重，除了他在夏季聯賽對布朗尼說的那些屁話（s--t）之外。但除此之外，我們一直都挺好的。」有趣的是，詹姆斯在回答時臉上帶著微笑，並在記者追問兩人是否已經放下過去時，連續重複了幾次：「我們會沒事的。」顯然這位歷史得分王並不打算讓過去的口水戰影響兩人現在的交情。儘管塞爾提克剛血洗了湖人主場，且傑倫布朗曾在社群媒體上對布朗尼表達支持，詹姆斯依然對這位後輩的表現給予高度評價。詹姆斯甚至公開表示，傑倫布朗絕對有資格競爭本賽季的MVP頭銜。在本場比賽中，傑倫布朗砍下32分8籃板7助攻的全面數據，帶領塞爾提克穩居東區前段班。詹姆斯的這番表態，不僅化解了潛在的家庭恩怨僵局，也再次體現了NBA頂級球星之間「場上競爭、場下尊重」的職業素養。