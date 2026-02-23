我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日大谷翔平在Live BP中面對自家打者，球速輕鬆突破159公里，尾勁與準度皆已調整至絕佳狀態。結束投球後，他隨即切換打者模式，在35次揮擊練習中將5顆球轟出全壘打牆外。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，日本熱門棒球綜藝節目《Dugout!!!》邀請到傳奇球星金村義明與大塚浩二擔任嘉賓。兩位名將在節目中以教練視角公開心目中的日本隊「最佳九人陣容」，對打線安排與大谷翔平的使用策略展開精彩交鋒。針對日本隊的核心人物大谷翔平，金村義明與大塚浩二在節目中展現了驚人的共識，兩人一致認為大谷最理想的位置是擔任「第一棒、指定打擊」。曾於火腿隊時期指導過大谷的大塚浩二對其極度信任，直言大谷貴為世界最佳球員，入選與否及上場意願完全取決於他自己。至於投球角色，雖然大谷翔平預計將只以打者身分參賽，不過金村義明則提出了可能可以讓大谷擔任「終結者」的構想，而大塚浩二則傾向讓他從決賽階段開始登板，展現出對這位世界級王牌不同的戰術運用。在中心打線的佈局上，兩位嘉賓展現了不同的執教邏輯。金村義明強調打線的平衡感，特別將岡本和真排在第四棒、村上宗隆放在第五棒，企圖利用「左右打交替」的順序來干擾對方投手的節奏。相比之下，大塚浩二則將目光放在國際賽強國多備有強力左投的現況，因此傾向排出以右打者為主的陣容，力求精準狙擊對手的左投戰力。除了技術層面的打線編排，金村義明在節目中特別強調了團隊凝聚力的重要性。他點名老將達比修有在上一屆比賽中透過頻繁舉辦晚宴，為全隊提供了巨大的精神支持，金村更笑稱自己曾造訪達比修有辦晚宴的烤肉店吃過飯。他期許大谷翔平在本屆比賽也能扮演類似的領袖角色。而曾與大谷及近藤健介有過師徒情的大塚浩二，雖然保留兩人的LINE聯繫方式，卻在節目中略帶傷感地自嘲：「最近很少有人回覆訊息了。」這段幽默的告白也引發現場哄堂大笑。節目的後半段也觸及了教練與球員間微妙的關係。大塚浩二回憶起當年在火腿隊執教時，曾因擊球練習失準遭到中田翔、陽岱鋼等球星吐槽「好好打啊」。大塚感嘆這段經驗讓他體悟到教練角色的難處：關係太近會變得疏遠，太遠則會形成隔閡。這份源自實戰經驗的觀察，也為他在排定經典賽先發名單時，增添了更多關於團隊氛圍的深度考量。