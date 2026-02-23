我是廣告 請繼續往下閱讀





資料來源：《Ｘ》

波士頓塞爾提克球星塔圖姆（Jason Tatum）本賽季因阿基里斯腱斷裂傷勢，目前仍在復健中，先前曾傳出塔圖姆將於3月回歸，他本人也在近期透露目前復出時間尚未確定，今（23）日塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在對上湖人的賽前記者會，當被問到關於塔圖姆的近況時，馬祖拉用「死亡放空」回答媒體，不願透露更多細節。塔圖姆日前在舊金山與隊友同場訓練，引發外界猜測，但自從他參與塞爾提克發展聯盟球隊緬因塞爾提克的訓練後，塔圖姆就沒有再參與過球隊的正式訓練，他本人也出面表示，目前仍按照復健計劃，目標要恢復到百分之百的健康，因此還沒有確切的復出時間表。而馬祖拉在今日的記者會上，被問到塔圖姆昨日是否參與訓練，馬祖拉回答他有來到場，隨後記者問塔圖姆是否有「參與訓練」此時馬祖拉眼神緊盯記者，隨後放空拒絕回答問題。在塔圖姆傷缺的情況下，塞爾提克原先將本賽季預設為「過渡年」但球隊戰力依舊強大，目前仍穩居東區第二，若塔圖姆回歸，將讓塞爾提克戰力更加完整，有機會再次衝擊總冠軍。