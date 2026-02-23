我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年中華職棒統一7-ELEVEN獅主場首戰，3月29日預計於亞太棒球村主球場熱鬧開打，首場賽事迎戰台鋼雄鷹，南部兩大勁旅正面對決。今年度統一獅首度前進亞太成棒主球場擔任主場球隊，上半季賽事也特別推出7大主題日，結合不同話題行銷棒球賽事，而去年每逢週五推出星光女孩日行銷活動獲得球迷好評，也讓球迷更近一步認識每一位UniGirls女孩，今年球季也持續推出，邀請喜歡UniGirls女孩們的球迷，務必進場相挺。從第一聲獅吼開始，這支球隊，從來不是一個人走到今天。有人在台南球場的看台上長大，有人第一次牽著孩子的手走進球場，也有人，把青春、汗水，留在紅土上。教練選手繪世代傳承，球場會更新，但有些東西，我們一直放在心裡。2026 年，我們帶著過去的記憶，也帶著對未來的期待，鬥陣起行，從亞太正式出發3／29（日） 16:05 統一獅vs. 台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場今年即將邁向統一獅隊史第37年，回憶曾經的點點滴滴，在這個職業戰場上，有許多前輩一次又一次帶著我們共享榮耀，有一份堅持不退縮的鬥志，克服許多挑戰，成就每一個榮耀的紀錄，而這一晚，我們將向選手號碼致敬，舉辦屬於獅隊歷史的背號引退儀式，引退的不是數字，而是一段黃金歲月、一種球風，還有那個世代球迷的青春。4／11（六）、4／12（日） 16:05 統一獅vs.味全龍 台南亞太成棒主球場府城統一獅與高雄台鋼雄鷹共同合作推出南人祭主題行銷，結合兩隊吉祥物、女孩及應援對抗，在看台一、三壘壁壘分明競爭，別於全主場應援的獨特魅力。2026年兩座城市一樣來自南方，一樣被炙熱的太陽淬煉，一樣為榮耀而戰，在這系列的對決，沒有退路，唯有全力，硬碰硬的南人對決，才能寫下感動的棒球篇章。4／24（五） 18:35 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場4／25（六） 18:35 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場4／26（日） 18:35 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場各位愛狗人士請注意，喵喵與汪汪的跨界大混戰即將登場，統一獅隊首度聯名最有梗的台南知名插畫家-屎蛋唐尼與他的歡樂動物園，一起攜手在球場打造最歡樂的狗狗主題嘉年華。最幽默的視覺聯名、最實用的周邊商品，都幫你準備好了！邀請一號隊友們帶著家中最可愛的毛小孩們，一起進場釋放壓力徹底狂歡吧！5／1（五） 16:05 統一獅vs.樂天桃猿 台南太成棒主球場5／2（六） 16:05 統一獅vs.樂天桃猿 台南太成棒主球場5／3（日） 16:05 統一獅vs.樂天桃猿 台南太成棒主球場府城獅吼宮廟宇季是一年一度棒球迷必要朝聖主題盛會，獅王神轎是球迷凝聚力量的精神指標，2021年有球必應廟宇季、2022年府城獅吼宮、2023年吼力發大財、2025良緣神助宮，每一年都有不同主題特色與在地廟宇合作，今年特別規劃吼力包高中主題，結合文昌帝君，象徵智慧、考運、文運及前途的明燈，彷彿一筆可定文章高下，一棒可定勝負戰果，文運加持，戰運全開。5／16（六） 16:05 統一獅vs.中信兄弟 台南亞太成棒主球場5／17（日） 16:05 統一獅vs.中信兄弟 台南亞太成棒主球場2025夏季，統一獅與三麗鷗聯名合作，高雄澄清湖棒球場推出棒球主題日，今年六月三麗鷗將再次與統一獅聯名合作，這次要前進臺北大巨蛋，由明星Hello Kitty領軍，和其他六位明星，一起要在棒球場跟大家進行尋寶任務。6／5（五） 18:35 統一獅vs.富邦悍將 臺北大巨蛋6／6（六） 16:05 統一獅vs.富邦悍將 臺北大巨蛋6／7（日） 16:05 統一獅vs.富邦悍將 臺北大巨蛋台日職棒迷每年最期待的年度盛事熱力回歸！「埼玉西武獅 × 統一獅」聯手打造的雙獅好友交流主題日，今年將首度進駐全新的亞太棒球場，開啟充滿歷史意義的新篇章！滿滿的台日棒球元素及令人期待的神秘嘉賓，最有活力的吉祥物與啦啦隊的夢幻聯動，還有讓荷包君失守的聯名商品到充滿日式氛圍的場內外活動規劃，絕對讓熱愛台日棒球文化的球迷們感動滿滿，不虛此行！6／19（五） 16:05 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場6／20（六） 16:05 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場6／21（日） 16:05 統一獅vs.台鋼雄鷹 台南亞太成棒主球場