▲中華隊在2024年世界12強賽勇奪冠軍的實績獲得國際認可，林昱珉（圖）與徐若熙等年輕巨投備受大聯盟專家期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國隊近年國際賽表現低迷，儘管本屆積極徵召具韓國血統的大聯盟球星助陣，在奪冠排行榜上仍慘跌至第9名。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽(WBC)即將開打，大聯盟官網(MLB.com)近日發布了參賽20國的奪冠機率排行榜。結果顯示，坐擁超豪華陣容的美國隊名列第1，衛冕軍日本隊屈居第2。而台灣球迷最關心的台灣隊，挾著2024年世界12強賽(Premier12)奪冠的強大氣勢，戰力評比高居第8名，狠狠擠下僅排在第9名的宿敵韓國隊，這份榜單也讓韓國媒體不禁感到絕望。大聯盟官網分析指出，名列第1的美國隊在投打兩端都具備令人絕望的統治力。打線由紐約洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、西雅圖水手重砲捕手勞雷(Cal Raleigh)與堪薩斯皇家少主小威特(Bobby Witt Jr.)領銜；投手丘上更有新科賽揚獎得主史金恩斯(Paul Skenes)與史庫柏(Tarik Skubal)助陣，戰力毫無死角。名列第2的衛冕軍日本隊雖然被評估整體陣容較2023年微幅下滑，但由洛杉磯道奇巨星大谷翔平領軍的陣容依然深不可測。搭配2025年世界大賽奪冠功臣山本由伸，以及甫獲日職澤村賞的火腿王牌伊藤大海，先發輪值依舊傲視群雄。在中南美洲棒球強權多明尼加(第3)、委內瑞拉(第4)與波多黎各(第5)之後，台灣隊強勢挺進第8名。報導中特別強調，台灣隊在2024年世界棒球12強賽中接連擊敗日韓奪下冠軍的輝煌實績，是排名大幅躍進的關鍵。此外，效力亞利桑那響尾蛇體系的林昱珉與剛加盟軟銀鷹的徐若熙等年輕王牌投手，更是備受大聯盟專家期待的戰力指標。這份榜單讓韓國媒體備感挫折。大聯盟官網點出，韓國隊自2009年第2屆WBC奪下亞軍後，在國際賽場上始終無法複製過往的榮耀。儘管本屆韓國隊為了突破首輪魔咒，積極招募了具備韓國血統的大聯盟好手助陣，包含底特律老虎的瓊斯(Jahmai Jones)、水手體系的丹寧(Dane Dunning)以及休士頓太空人的魏特康(Shay Whitcomb)，但整體奪冠看好度依然落後於台灣，僅排在第9名。面對來勢洶洶的各國強權，韓國隊的晉級之路恐將面臨極大考驗。