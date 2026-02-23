NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月24日進行，該日有3場比賽，其中最受矚目的比賽是底特律活塞主場對上聖安東尼奧馬刺的比賽。活塞目前拿下42勝13敗，暫居東區第1名，馬刺則是拿下40勝16敗，暫居西區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

底特律活塞（4213敗）vs 聖安東尼奧馬刺（4016敗）

比賽地點：小凱薩體育館（底特律）

比賽時間：台灣時間2月24日（二）上午 08：00

 活塞觀戰焦點：挑戰6連勝、活塞近期氣勢旺

底特律活塞近期狀態極佳，正處於一波的五連勝中，兩度擊敗尼克、隨後接連擊敗黃蜂與暴龍，在教練J·B·畢克史塔夫J.B. Bickerstaff的率領下，活塞不僅防守效率高居聯盟前二，團隊淨勝分（Net Rating）高達 +8.2，強勢表現讓活塞成為本季奪冠呼熱門。

觀戰重點：

  1. 能否延續連勝氣勢？
  2. 康寧漢能否再繳超狂表現？
  3. 防守對馬刺能否奏效？

馬刺觀戰焦點：馬刺8連勝、團隊進攻效率高

聖安東尼奧馬刺正處於勢不可擋的8連勝中，在明星賽後的兩場比賽中展現了驚人的統治力，先是在以121：94大勝太陽，隨後以139：122輕取國王。核心文班亞馬（Victor Wembanyama）表現恐怖，在對陣國王時單場轟下28分、15籃板、6助攻與4阻攻，率領球隊打出聯盟前六的進攻效率。在教練強森（Mitch Johnson）的帶領下，馬刺不僅禁區防守堅實，且團隊場均籃板與助攻均名列前茅，已正式蛻變為具備爭冠實力的西區勁旅。


觀戰重點：

  1. 能否客場擊敗活塞？
  2. 文班亞馬再展全明星身手？
  3. 進攻效率能否維持？
活塞傷兵名單：



馬刺傷兵名單：

普朗姆利（Mason Plumlee）

沃特斯（Lindy Waters III）

大衛·瓊斯·加西亞 (David Jones García)

🏀NBA賽程（台灣時間2/24

08:00 活塞VS馬刺

09:00 灰熊VS國王

10:30 火箭VS爵士


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08:00 活塞VS馬刺、10:30 火箭VS爵士

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

 

