NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月24日進行，該日有3場比賽，其中最受矚目的比賽是底特律活塞主場對上聖安東尼奧馬刺的比賽。活塞目前拿下42勝13敗，暫居東區第1名，馬刺則是拿下40勝16敗，暫居西區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：小凱薩體育館（底特律）比賽時間：台灣時間2月24日（二）上午 08：00底特律活塞近期狀態極佳，正處於一波的五連勝中，尼克、隨後接連擊敗黃蜂與暴龍，在教練J·B·畢克史塔夫J.B. Bickerstaff的率領下，活塞不僅防守效率高居聯盟前二，團隊淨勝分（Net Rating）高達 +8.2成為本季奪冠呼觀戰重點：：馬刺8連勝、團隊進攻效率高聖安東尼奧馬刺正處於勢不可擋的連勝中，在明星賽後的兩場比賽中展現了驚人的統治力，先是在以121：94大勝太陽，隨後以139：122輕取國王。核心文班亞馬（Victor Wembanyama）表現恐怖，在對陣國王時單場轟下28分、15籃板、6助攻與4阻攻，率領球隊打出聯盟前六的進攻效率。在教練強森（Mitch Johnson）的帶領下，馬刺不僅禁區防守堅實，且團隊場均籃板與助攻均名列前茅，已正式蛻變為具備爭冠實力的西區勁旅。觀戰重點：08:00 活塞VS馬刺09:00 灰熊VS國王10:30 火箭VS爵士📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08:00 活塞VS馬刺、10:30 火箭VS爵士NBA League Pass、Line Today。