我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士隊在今（23）日對陣衛冕軍丹佛金塊的比賽中，憑藉著二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在末節歷史級的爆發表現，勇士隊以128：117逆轉戰勝金塊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA金州勇士在陣中多名主力輪替球員缺陣的情況下，靠著，成為球隊能終止二連敗並將NBA美國職籃（National Basketball Association）戰績提升至30勝27敗的最大功臣。勇士隊在前三節結束時仍以95：101落後，但進入第四節後，波傑姆斯基接管了比賽。他先是以開局進籃帶動士氣，隨後靠著M.穆迪（Moses Moody）在比賽剩餘6分鐘時的追平扣籃成功反超比分。。雖然陣中老將A.霍佛德（Al Horford）攻下全隊最高22分，但波傑姆斯基在板凳端提供的全方位貢獻，無疑是此戰表現最出色的球員。儘管波傑姆斯基此役表現完美，總教練柯爾（Steve Kerr）在賽後記者會上也直言不諱地評論了他本季「起伏不定」的狀態。柯爾指出，這位22歲的年輕後衛具備極強的自信心，渴望在關鍵時刻掌握球權，但目前仍在學習如何在進攻初期更早地傳球，並在流動中找回球權，而非單純依賴持球單打。柯爾認為，波傑姆斯基過去兩年一直是隊上場上正負值（Plus/Minus）最高的球員之一，其全能特質無庸置疑，但下一階段的成長重點將在於如何在不長時間持球的情況下，依然能像當家球星柯瑞（Stephen Curry）一樣發揮影響力。目前勇士隊戰績位居西區第八，這場擊敗強敵金塊的勝利對於正處於低潮的球隊來說至關重要。柯爾坦言，波傑姆斯基本季的起伏很大程度上受到球隊整體掙扎的影響，球隊目前仍在尋找讓他最舒適的「甜蜜點」，即是在維持組織進攻的同時不讓進攻停滯。柯瑞與其他主力球員持續缺陣，波傑姆斯基能否維持這種高水準的穩定性，將決定勇士隊在剩餘賽季能否穩住季後賽門票。這場比賽展現了勇士隊即便在戰力不全的情況下，仍能透過年輕球員的爆發與老將的穩定發揮，在競爭激烈的西區保有一戰之力。