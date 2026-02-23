我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今日在主場以擊敗丹佛金塊，然而賽前卻發生突發狀況，主力前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）因故臨時退賽，改由老將霍福德（Al Horford）頂替先發。這項變動不僅讓對手感到混亂，也再次引發球迷對格林場上影響力的激烈辯論。金塊總教練阿德爾曼（Adelman）賽後坦言，格林的臨時缺陣確實對比賽造成影響：「這確實令人困惑，我想這就是為什麼我們需要傷情報告的原因。顯然，比賽計畫因此完全不同了。」阿德爾曼指出，下半場金塊針對頂替上陣的霍福德執行了更完整的輪轉防守，情況才好轉，但最終仍不敵勇士的整體發揮。然而今日勇士在缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等多名大將，且格林又臨時缺陣的情況下擊敗強敵金塊，讓社群平台網友紛紛吐槽。不少球迷針對金塊主帥的言論表示不以為然，毒舌調侃：「」認為在勇士主力幾乎全缺的情況下，金塊過度糾結於格林的缺陣顯得缺乏變通。近期許多球迷質疑格林在進攻端「拖累」勇士，原因在於其個人投籃命中率僅，三分球更下滑至。然而，根據截至2月23日的數據顯示，；相比之下，這數據意味著當格林缺陣，勇士隊的勝率會直接跌入聯盟後段班。儘管他在場上的個人正負值為，但那或許多是因為他必須對位敵方最強陣容。然而格林目前正處於職業生涯的矛盾期：低迷的有效命中率（50.8%）與失誤問題讓他在視覺上顯得「拖累」進攻，但進階指標卻顯示他仍是球隊流暢運作的核心。今日勇士在多重球星缺陣下靠著霍福德頂替取勝，雖帶給球迷驚喜，但也反映出金塊在面對變陣時的防守韌性仍有待加強。