全台之冠容量： 成棒主球場可容納 25,000人 （內野15,000 / 外野10,000），規模居全台棒球場（除大巨蛋）之首。





成棒主球場可容納 （內野15,000 / 外野10,000），規模居全台棒球場（除大巨蛋）之首。 國際級規格： 採用符合國際標準的天然草皮，並配備大型LED全彩大螢幕，視覺震撼力全面升級。





採用符合國際標準的天然草皮，並配備大型LED全彩大螢幕，視覺震撼力全面升級。 獅王尊爵席： 球團特別規畫環繞式專屬席位，提升觀賽視野，並優化球員休息室與重訓空間。





球團特別規畫環繞式專屬席位，提升觀賽視野，並優化球員休息室與重訓空間。 一條龍訓練： 園區內含主、副球場及全台最大室內投打練習場，讓一二軍訓練環境達到世界級水準。





園區內含主、副球場及全台最大室內投打練習場，讓一二軍訓練環境達到世界級水準。 地緣新核心： 緊鄰台灣歷史博物館，球場周邊空間開闊，徹底解決老球場腹地不足的問題。





交通工具 抵達方式 高鐵/台鐵 搭至「永康火車站」最方便，轉乘球賽特約接駁專車或公車約10分鐘抵達。 市區公車 搭乘 18路、20路 至「環館三路」或「台灣歷史博物館」站下車。 自行開車 經國道1號 永康交流道 下，往安南方向沿長和路行駛。球場設有大型停車場。

南台灣棒球迷引頸期盼的「台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）」將於2026年新球季正式亮相！統一 7-ELEVEN 獅球團已正式宣布，本季將首度前進「亞太棒球村成棒主球場」作為主場重點據點。為了讓獅迷快速掌握新家亮點與交通動線，特別整理「猛獅入厝」觀戰全攻略。由於新球場位於安南區，建議球迷預先規劃動線：🎙️統一 7-ELEVEN 獅2026年球季主場首戰即將登場，球團表示，上半季將規劃串聯賽事行銷，盼透過多元話題吸引球迷進場。球團強調：「2026獅隊上半季推出七大主題日，行銷亞太成棒主球場鬥陣起行。」這不僅是硬體的升級，更是球隊文化的新起點。獅隊也感性向全台球迷喊話，邀請大家一起從新主場出發，用橘色熱情迎接新賽季的熱潮，見證獅子軍在亞太棒球村寫下傳奇新篇章。