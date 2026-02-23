我是廣告 請繼續往下閱讀

即將於3月開打的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）尚未正式揭幕，台韓兩國的心理戰已先打響。中華隊於21日、22日在台北大巨蛋與來訪的韓職（KBO）培證英雄隊進行兩場不公開練習賽，結果中華隊僅取得1和1敗。尤其在第二戰以2：7負於去年KBO戰績墊底的培證英雄，此一結果引發韓國媒體高度關注，並直言這對韓國代表隊來說是「絕佳的好消息」。韓國媒體《體育朝鮮》與《明星新聞》今日紛紛以顯眼標題報導這場練習賽。韓媒指出，儘管培證英雄去年在韓職排名墊底，且正處於春訓調整階段，卻在第二場比賽中展現了「KBO實力」，全場狂掃13支安打「炸裂」中華隊防線。比賽首局中華隊雖靠著張育成與吉力吉撈·鞏冠的連續安打先馳得點取得2：0領先，但隨後投手群陷入亂局。先發投手李東洺（富邦悍將）首局即失分，隨後接替的韋宏亮（台鋼雄鷹）在第4局遭到培證英雄打線集中火力的「集中轟炸」，單局失3分被逆轉。甚至連效力於日職（NPB）軟銀鷹的旅日好手張峻瑋，在第6局登場後也未能倖免，被培證英雄再添2分保險分。針對中華隊的失利，韓國媒體《明星新聞》以〈韓職棒球真正的好消息！台灣隊不敵墊底培證英雄〉為題進行分析。文中指出，中華隊身為WBC韓國隊在分組賽的重要對手，卻連韓職最弱的球隊都打不贏，對韓國代表隊而言無疑是「大大的利多」，甚至是自尊心上的打擊。韓媒特別點出，即便中華隊出動了包含張峻瑋（最快球速155公里）與林凱威（最快球速151公里）等強投陣容，培證英雄的打者依然能毫無畏懼地擊出安打。這反映出中華隊目前不僅投打調整步調不一，投手群的穩定度更存在極大漏洞。中華隊總教練曾豪駒賽後接受採訪時坦言，部分投手的表現確實起伏較大，且這僅是部分選手春訓後的第一場實戰。曾總提到：「投手群仍在尋找穩定感，且對於投球計時器與投捕通訊設備（PitchCom）的使用，還需要時間適應與調整。」在打擊方面，他也指出除了第一局表現尚可外，其餘局數球員的擊球感覺仍未恢復到最佳狀態。相對於中華隊的沉重壓力，培證英雄在結束高雄春訓後，特意北上進行這場「微型遠征」。球隊在賽前還造訪了國立故宮博物院進行文化體驗，展現出極大的心理彈性。培證英雄隊長林智列表示，能與中華代表隊這種強隊對陣是寶貴經驗，這場勝仗也讓球隊對新賽季充滿信心。中華隊預計將於26日在同場地對戰軟銀鷹一軍，屆時將是檢視中華隊是否能及時調整狀態、挽回球迷信心的最後關鍵。