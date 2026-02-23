我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周東佑京是目前名單中少數具備正統中外野實戰經驗的球員。（圖／美聯社／達志影像）

曾效力DeNA橫濱、軟銀與養樂多等隊的日本職棒退役名將內川聖一，今(23)日點名了日本武士隊挑戰3月WBC世界棒球經典賽二連霸的「絕對關鍵人物」，他毫不猶豫地給出答案，現效力於芝加哥小熊的大聯盟強打外野手鈴木誠也。日本隊本屆外野陣容雖然星光熠熠，但缺乏「正牌中外野手」的隱憂一直是外界討論焦點。對此，43歲的內川聖一提出了他的觀察：「說到底，中外野究竟要交給誰來守？考慮到鈴木誠也選手在春訓熱身賽中也有鎮守中外野的經驗，我感覺這個重任最終會落到他身上。」內川聖一與鈴木誠也私交甚篤，過去在鈴木效力廣島鯉魚時期，兩人經常在季後一起進行自主訓練。看著這位昔日小老弟成長為大聯盟巨星，內川心中充滿期待。內川感性地表示，「上一屆2023年WBC，他因為受傷無奈退出，心裡肯定充滿了不甘心，所以我非常期待看到他這次將一擊必殺的專注力展現出來，以及他完全投入比賽時的那種神情。」儘管鈴木誠也近年在美國職棒大聯盟(MLB)的出賽多以指定打擊(DH)為主，但內川對他的全能身手依舊深具信心。「雖然很可惜他在大聯盟主要擔任DH，但我們對他的期望，絕對是能打、能守、還能跑。希望他能在這次大會上徹底大暴走！」內川強調，鈴木誠也的跑打守三拍子實力，將是日本隊連霸不可或缺的拼圖。內川聖一今日前往位於東京巨蛋21號門右側的野球殿堂博物館，參觀了剛剛開幕的「WORLD BASEBALL CLASSIC侍ジャパン、世界一への挑戦2026」特別企劃展。他神情專注地端詳著日本隊歷代奪冠的獎盃，回味無窮。該特展將於博物館企劃展示室及活動大廳一路展出至5月6日，現場陳列了日本隊在2006、2009與2023年三屆奪冠的冠軍金盃、致勝紀念球，以及主力選手的實戰球具。