2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打在即，台韓兩國的競爭已進入白熱化。根據MLB.com日前公布的戰力預測，台灣位居全球第8，甚至超越排名第9的韓國。然而，在韓職（KBO）連續3年的墊底球隊培證英雄隊，日前在台北大巨蛋與中華隊進行練習賽，最終取得1勝1和的戰績，讓韓國方面對此大大提振士氣。韓媒《SPOTV》對此評論道，「過去三個賽季在韓國職棒聯賽（KBO）墊底的培證英雄隊，卻給了台灣隊沉重一擊。」
戰力排名之爭：台灣第8勝過韓國第9？
MLB.com於20日公布了參加2026 WBC的20國實力排名，台灣被列為「八強熱門」排名第8，而韓國則緊隨其後排名第9。由於台韓兩國在分組賽中同屬C組（與日本、澳洲、捷克同組），在預期日本將奪下分組第一的情況下，這第8與第9的排名落差，被視為兩國爭奪分組第二晉級門檻的關鍵指標。
然而，韓媒《SPORTALKOREA》指出，即便台灣在國際評價中略勝一籌，但在實戰中卻遭逢重挫。連續3賽季（2023-2025）在韓職墊底的培證英雄，展現了韓職的整體深度。
「當然，台灣（中華隊）的球員們目前還沒有達到百分之百的狀態，實力也並非最佳，所以這場比賽的結果不應被過度看重。不過，這無疑地大大提振了韓國國家隊和培證英雄隊的信心。」《SPOTV》在文中如此寫道。
擊潰155公里火球男 培證英雄13安轟炸大巨蛋
中華隊在兩場不公開練習賽中，精銳盡出卻難挽頹勢，首戰（2/21）中華隊派出旅日強投古林睿煬，儘管他飆出全場最高速155km/h的速球，仍遭培證英雄打線擊出3支安打、失2分，終場雙方以2：2戰平。
第二戰（2/22） 中華隊有派出效力於軟銀鷹的火球男張峻瑋出賽，他同樣飆出155km/h，但同樣在2局內失掉2分。培證英雄打線全場狂轟13支安打，最終以7：2擊潰中華隊，讓主場球迷與媒體感到震驚。
韓媒：墊底隊的勝利為韓國隊注入強心針
韓媒報導分析，雖然中華隊目前戰力尚未調整至百分之百，且部分選手仍在尋找實戰節奏，但這場勝利對於即將在WBC對戰台灣的韓國代表隊來說，是極佳的信心來源。韓媒評論指出：「連韓職墊底球員都能應對台灣最強投手的火球，這對於韓國隊掌握對手情報與建立心理優勢有極大幫助。」
中華隊總教練曾豪駒賽後坦言，投手群在適應投球計時器與投捕通訊設備（PitchCom）上仍有待調整。他進一步表示，「有些投手表現不錯，但有些投手狀態還不穩定。打者需要提高擊球技巧，投手需要適應比賽節奏和投球規定。」
而培證英雄隊長林智列則自豪地表示：「能戰勝台灣代表隊這種強敵，證明我們也正朝著成為強隊的方向邁進。」
消息來源：SPOTV
