金州勇士隊在今（23）日以128：117擊敗衛冕軍丹佛金塊，不僅寫下殘陣逆襲的壯舉，賽後總教練科爾（Steve Kerr）也詳細揭露了臨時不讓格林（Draymond Green）出賽的原委，並分享如何透過體能優勢與團隊籃球，在第四節成功限制住強敵約基奇（Nikola Jokic）。勇士隊在賽前臨時宣布防守核心人物格林不會上場。科爾在賽後解釋：「他原本打算出賽，但在熱身時背部肌肉感到發緊，所以我們決定臨時撤下他。」由於勇士接下來面臨背靠背賽程，科爾表示目前對於格林的恢復狀況還沒有最終定論，球團將持續觀察。至於波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的病情，目前也尚無進一步更新。金塊隊球星約基奇在第四節僅得到3分與1個籃板，與前三節的統治力判若兩人。科爾指出，勝利的關鍵在於對「疲勞感」的利用。「丹佛在過去3天半內打了3場比賽，且經歷了3個不同的城市，賽程非常艱苦。」科爾透露，勇士的計畫就是全程施壓，利用體能優勢不斷消耗對方。在防守端，勇士成功干擾了金塊的戰術執行，「我們讓他無法在舒服的位置接球，並迫使他遠離籃筐，這足以產生破壞。」談到今日逆轉的頭號功臣波傑姆斯基（Brandin Podziemski），科爾用了「現象級」來形容他在第四節的表現。波傑姆斯基在第四節抓下8個籃板並命中關鍵球，科爾認為波傑姆斯基透過搶下長籃板並快速推進，這使其找回了自信。科爾也高度評價這位年輕後衛：「他在聖克拉拉大學時，卓越的預判能力就深深吸引我們。他是個極其自信的孩子，渴望執行關鍵一投。」在多位核心缺陣的情況下，勇士今日共有7名球員得分上雙，全場送出42次助攻。科爾強調，霍佛德（Al Horford）的外線空間拉開能力為比賽奠定了基調，這讓勇士在進攻端能化繁為簡，透過不斷的傳球與空間利用，尋找最佳出手時機。此外，科爾也點名讚賞穆迪（Moses Moody），稱其過去六週的表現是「卓越且穩定」的，不僅找回投籃節奏，在防守端也展現了頂級的持球對位能力。