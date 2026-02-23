賽後，湖人隊總教練J.J.瑞迪克（JJ Redick）在記者會上展現坦率態度，直言球隊在進攻端表現極其惡劣，同時針對比賽中幾次爭議判決，特別是關於干擾球的漏吹，向裁判提出強烈質疑

NBA湖人在主場慘遭宿敵波士頓塞爾提克重擊，即便現場有傳奇教頭「油頭」P.萊里（Pat Riley）的激勵演說加持，湖人隊仍以89：111吞下敗仗。，這場失利也讓湖人隊戰績滑落至34勝22敗。儘管防守端塞爾提克的禁區得分控制在50分以下，並有效限制了對手的快攻，瑞迪克仍對球隊的進攻感到不滿。他指出，湖人隊此役在油漆區外的兩分球投射過多，且在進攻選擇上出現偏差，全場投籃命中率僅39.1%，三分球更是低迷的30投9中。瑞迪克表示，進攻端在面對對方的防守策略時，球員在擋拆配合中陷入僵局，未能及時找到傳球空檔並有效移動球權。他強調在NBA這個層級的比賽中，如果無法將空檔投籃轉化為得分，很難贏得勝利。除了進攻問題，裁判的執法標準也成為賽後焦點。湖人隊全場被判了三次技術犯規，其中一次是瑞迪克為了抗議塞爾提克隊中鋒N.克塔（Neemias Queta）明顯的干擾球未吹。瑞迪克甚至在比賽暫停期間親自走上場示範克塔是如何將手伸入籃框內。他在記者會上諷刺地說，那是一個非常明顯的漏吹，克塔的手幾乎穿過了整個籃筐圓柱體，裁判竟然說那不是干擾球，如果那是合法的，那以後防守拋投就容易多了，他表示需要得到規則的進一步澄清。從數據對比來看，塞爾提克隊在關鍵指標上完全壓制湖人。。塞爾提克贏球後戰績提升至37勝19敗，穩坐東區強權之列。