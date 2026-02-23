我是廣告 請繼續往下閱讀

▲43000分只是一個數字，它可以很有意義和啟發，但也真的很無聊，球評直言不喜歡這種數字和數據分析遊戲的運動判讀和操作。（圖／美聯社／達志影像）

▲李亦伸將Stephen Curry我就會擺進史上前10，這是完全不同層次比較和價值，更是對籃球的理解和比賽的感受。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

定義一個球員，紀錄很重要，那是最客觀數據，「老詹」LeBron James23年生涯累積得分超過43000分，把史上第二高分「天鉤」Kareem Abdul-Jabbar 38387分甩開好幾條街，建立幾乎是永遠無法突破「詹姆斯障礙」。老詹生涯第23年是史上第一，連續22年入選明星賽也是史上第一，生涯連續20個賽季場均至少25分史上第一，生涯23年場均至少20分也是史上第一，連續21年入選NBA年度最佳陣容都是後人仰望，無法超越紀錄。這些數據、紀錄都很偉大，甚至絕無僅有。但要定義一個傳奇，定義史上最偉大球員(GOAT)，定義史上最偉大生涯，定義歷史地位或主宰力，這些紀錄和數據都不是重點，我也幾乎不提。43000分只是一個數字，它可以很有意義和啟發，但也真的很無聊，我一向不喜歡這種數字和數據分析遊戲的運動判讀和操作，因為你感受不到那種偉大、成就或不平凡、史蹟，這究竟有多了不起，誰知道！透過這些數據分析或展現，你根本感受不到籃球這項運動和比賽競爭力有多迷人，多麼不可思議，那種對抗快感、天賦、應變、球商，所有個人基本功、律動、教不來的直覺和技藝有多深奧。你必須會打籃球，而且真正懂籃球，能把自己昇華到某個層次，才能真正領悟籃球之顛和比賽之美妙、難以置信。我在定義一個球星，從超級球星、一線球星到二線球星，評估一個球員，從巨星到主力到角色球員、奇兵，最終要評斷傳奇球員、歷史排名和史上最佳，這些數據都不是最重要選項，因為角色不同，能力不同，風格不同，就會有不同成就、榮耀、強項、獨一無二評價對比產生，直接影響個人喜好和傳奇判讀。舉Kevin Duarnt為例，KD是史上最佳進攻球員之一，他的跳投無與倫比，出手穩定性和進攻得分史上第一，就像退役NBA球星Deron Williams說的，「我認為2012年美國奧運男強過2008年美國男籃，因為我們有KD。」那就跟2017-2019年三個球季KD加入勇士一樣，勇士就像開外掛存在。但KD排不進史上前10球星，他的帶隊能力和各種成就、榮銜、角色定位都沒辦法拿到這個史上前10平台上競爭。Stephen Curry我就會擺進史上前10，這是完全不同層次比較和價值，更是對籃球的理解和比賽的感受，那需要超越數字、數據、個人榮銜和成就、功勳的比對衡量。過去30年NBA生涯和競爭、文化、比賽風格已經跟80、90年代NBA完全不同。最近10年NBA變化更多更大，NBA已經連續七年沒有同一支球隊連續兩年打進總冠軍賽，再好球隊、再年輕擁有驚人天賦球隊，如果沒能把握奪冠契機和窗口，一擊命中，未來很可能就再也沒有機會。團隊薪資上限、層層豪華稅、新秀紅利、自由球員市場競爭、一個傑出又合適教練、一段幸運而且天賜季後賽之路，都是奪冠必要條件和運氣，缺一不可。80年代NBA真正能奪冠強隊最多5支，大多數季後賽球隊都是陪打 。90年代NBA真正強隊更少，公牛兩個三連霸六冠王朝就是建立在公牛獨強近乎獨大的「超級球隊」底氣。看看今年球季，西區雷霆、馬刺、金塊根本難分軒輊，火箭、灰狼季後賽都有翻盤實力。東區活塞、塞爾蒂克兩隊獨走，但季後賽騎士、尼克都有翻盤實力和非凡天賦，當代NBA已經不像80年代湖人、塞爾蒂克兩支「超級球隊」，90年代公牛單一「超級球隊」那麼好混。定義老詹，我會從世代主宰力，改變NBA、建立文化、掌控聯盟情勢、角色、時間去衡量判讀，後頭再加上個人榮耀、成就、紀錄、難易度去全面考核，這才是對籃球和比賽全盤認知，更是對文化歷史運動競技的深度理解。老詹成為史上第一個生涯突破43000分球員，真沒什麼好提的，專注看他比賽，欣賞這個41歲老人如何打籃球、幫助球隊、成就隊友，那才是最棒享受。