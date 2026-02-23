我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，於周日下午在亞利桑那州迎來了2026年春訓的首場實戰。在對陣前東家洛杉磯天使隊的「仙人掌聯盟（Cactus League）」開幕戰中，大谷擔任首棒指定打擊，繳出3打數1安打的成績，正式為即將到來的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）展開最後熱身。對於許多新球迷來說，「仙人掌聯盟」是一個充滿沙漠風情的名字。事實上，大聯盟30支球隊在春訓期間會依據地理位置分為兩大聯盟。仙人掌聯盟（Cactus League）共有15支球隊，集中在亞利桑那州的鳳凰城都會區。其最大的特色是10座球場彼此距離極近（開車多在45分鐘內），對球隊移動與球迷追星極其方便。代表球隊包括道奇、巨人、小熊、天使等。另一個則是，葡萄柚聯盟（Grapefruit League），另外15支球隊散布在佛羅里達州各處，球隊間的移動距離相對較遠。仙人掌聯盟自1947年成立以來，已成為亞利桑那州的經濟支柱。根據ASU研究，2025年該聯盟為當地創造了約7.64億美元的經濟效益，吸引超過160萬名球迷入場。在周日的比賽中，大谷翔平於首局便擊出內野安打，並在完成3打席後提前退場。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷在前往日本參加WBC前，還會再打幾場仙人掌聯盟的比賽。值得注意的是，羅伯斯透露大谷在2026年賽季的狀態極佳，甚至有望爭奪投手最高榮譽「賽揚獎」。與此同時，2025年世界大賽MVP山本由伸也在此役擔任先發。這是他在加入日本武士隊（Samurai Japan）前的唯一一場大聯盟春訓先發。山本今日主投1.2局，失2分並送出3次三振，最快球速已達實戰水準。根據道奇球團與日本隊達成的共識，大谷翔平在2026 WBC中將僅以打者身分出賽，不會登板投球。這項決定是為了讓大谷在經歷2024年與2025年連續兩次奪冠的漫長球季後，能更穩定地準備大聯盟例行賽的投球輪值。日本隊將於3月5日起在東京巨蛋展開C組小組賽，屆時將與中華隊、韓國隊及澳洲隊同組競技。