2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊30人正式名單今（23）日揭曉，寫下多項隊史新紀錄。本屆首度納入兩位美籍台裔戰力，分別是效力於芝加哥小熊體系的內野手隆恩（Jonathan Long）與克里夫蘭守護者體系的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。此外，名單中包含7位旅美與5位旅日球員，合計12位旅外選手寫下史上新高，展現全力衝擊經典賽史上最佳成績的決心。不過球隊這次選擇最大化投手戰力，因此只帶4名正值外野手，對此王翊亘和謝岱穎兩位球評在受訪時也對教練團此陣容安排，給出自己的觀點。經典賽相對12強賽的參賽資格認定來說相對寬鬆，本屆中華隊首度打破「純本土」作戰傳統，成功邀請到具備父母血緣背景的「費仔」費爾柴德與「龍仔」隆恩。這不僅補強了防守中線的深度，更為打線注入了大聯盟等級的長打能力。針對本屆名單僅挑選4名正職外野手（費爾柴德、陳傑憲、陳晨威、林安可），引發外界對於調度空間是否不足的疑慮。資深球評謝岱穎與王翊亘對此分別給出專業解讀。謝岱穎認為，外野陣容雖然人數較少，但應該不至於不夠用。加上林子偉總共有5名能派上場的球員；而如果林安可能守外野、不打DH，就更沒有人手上的問題。至於誰會先發？謝岱穎點名陳傑憲和費爾柴德發，另一名額則是林安、陳晨威二選一。王翊亘指出，為了讓16名投手能靈活調度，野手席次相對壓縮，但這建立在野手群強大的多守位能力上。「本屆經典賽國家隊外野陣容僅挑4位正職外野手，大聯盟經驗豐富的Stuart Fairchild（費爾柴德）將為主軸，近年OAA防守正評價與中外野防守經驗，可望固守外野中線；再搭配陳傑憲、陳晨威的外野防區，可覆蓋廣闊守備範圍。」「林安可近年防守機會較少，預期將先作為指定打擊人選輪替，若進攻端陣容需要再調整，才有機會作為先發右外野上陣。遺珠宋晟睿去年表現不差，防守能力也佳，不過第5號外野發揮空間不多，野手留下可支援外野的林子偉是最終彈性考量。」王翊亘如此說道。本屆中華隊名單由16位投手、3位捕手、7位內野手與4位外野手組成。王翊亘分析，這種「投手超過半數」的配置是為了應對經典賽嚴格的投球限制。儘管外野手名額看似較少，但在林子偉、龍恩等「隱藏版外野手」的彈性考量下，教練團已將野手戰力極大化。