▲品冠（如圖）日前帶著兒女參觀馬來西亞國際學校，坦言他們不是很願意。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S離世滿一年，品冠去年曾透露兩人的小孩是同班同學，透露大S對孩子的事情非常親力親為，都會親自出席家長會。今（23）日品冠出席凱渥開工活動，被問到大S孩子近況，他低調表示對方已經轉學，「後來沒有聯絡」。另外，品冠的兒子目前就讀7年級、女兒則是6年級，未來是否讓他們出國讀書，他則表示還在考慮。品冠去年出席開工活動，恰巧遇上大S死訊曝光，他當時透露兩人的小孩是同班同學，一起參加過家長會，遇到的時候都在聊關於孩子的事情。如今大S離世一年，品冠今受訪時被問到孩子現況，他低調說：「他們已經轉校了，後來沒有聯絡。」另外，品冠的兒子目前就讀7年級、女兒則是6年級，未來是否會送孩子出國唸書？他直言還在考慮，「最起碼12年級之前都會在台北」透露日前回去馬來西亞，有帶兒女去參觀國際學校，但他們不是很願意，坦言因為同學、朋友都在台北。今凱渥集團舉行開工儀式，MAMAMOO隊長頌樂、品冠、王心恬、張榕容、林辰唏、王可元、雷嘉汭、盧以恩、夏浦洋、陳峻廷、林煥鈞、男團AcQUA成員黃莑茗、林毓家、盧佾暘皆出席，除了藝人們現身開工，現場還有一匹駿馬擔任特別嘉賓，一出場就讓全場驚呼連連。