要創造「熱量赤字」是讓身體在吃得夠、動得夠的前提下，高敏敏推薦5個方式：

1.優質蛋白質

2.多吃膳食纖維

3.充足飲水

4.拒絕熱量炸彈

5.增加運動量

明明吃很少卻瘦不下來？營養師提醒，可能是搞錯了！許多人會以為少吃等於變瘦，但吃得太少，反而會讓身體誤解，把代謝降至最低，最後可能會暴食，導致「體重暴走」。年後想減重，以為吃很少就能瘦？營養師高敏敏說，可能是「熱量赤字」搞錯了；很多人以為少吃等於變瘦，但是吃得少其實會讓身體誤以為在饑荒，直接把代謝降到最低。高敏敏指出，愈吃愈少、愈減愈慢，最後還容易暴食造成體重大爆走。營養師說明，所謂「熱量赤字」指的是「每天消耗的熱量 > 吃進去的熱量」，當所需能量不足時 身體就會動用脂肪來供應能量，但不是吃愈少愈好，而是維持適當赤字，才會持續健康變瘦；若長期吃太少，反而會讓代謝下降，更難瘦也更易復胖。維持肌肉量才能穩住代謝，蛋白質的產熱效應高，消耗更多能量，吃夠蛋白質也能更有飽足感。蔬菜先墊胃自然吃得少，血糖穩定，减少暴食機會，腸胃蠕動順暢代謝也會更穩。水喝夠，循環代謝順利，也能幫身體排廢減少負擔。甜飲、炸物、加工食品的熱量相當高，少量就能補回一整天的熱量缺口，但也最容易堆積脂肪。運動能直接提高每日能量消耗，搭配重量訓練更能提升基礎代謝，肌肉愈多身體就愈容易保持易瘦體質。建議平常都久坐的人，可以試著上下班通勤多走路。高敏敏說，偶爾想吃點喜歡的美食沒問題，只要注意份量、少吃零食、多選原形食物、配合運動及規律作息，身體會慢慢回到好的代謝，也容易維持好的體態。