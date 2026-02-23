我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范冰冰手鐲上的巨型紅寶石抓住網友的目光，更顯得她的身價不凡。（圖／摘自小紅書）

▲范冰冰穿上有節慶氣氛的服裝迎財神，網友注意的卻是她手鐲上的巨型紅寶石。（圖／摘自小紅書）

▲范冰冰不但是金馬影后，還自己經營美妝品牌，身家豐厚。（圖／摘自小紅書）

春節假期結束，許多人迎財神、準備新的年度在事業上有一番衝刺，為自己爭取更多的收益。而對於去年才登上金馬影后寶座的范冰冰而言，她早就過著眾人艷羨的富裕生活，新發布的賀年美照也充滿貴氣風格，不經意秀出右手手鐲上鑲嵌的巨型紅寶石，讓人眼光難以移開，更有網友留言：「姐姐手累嗎？我幫你戴戴！」恨不得體會個兩分鐘富豪的生活也好。44歲的范冰冰曾經是中國演藝界的當紅大牌，雖然從2018年爆發稅務風波至今，在當地主流市場仍未完全解禁，可是靠著在海外的演出，以及她創立的Fan Beauty Diary美妝品牌，依舊能讓她維持優渥的日子。據統計她的美妝品牌在前年曾有14.5億人民幣（約合新台幣66億）的營收，她絕對是戴得起巨型紅寶石手鐲的人，也在新春美照中讓手鐲亮相，果然引起網友們的注意。其實范冰冰整體的造型風格並沒有過於穿金戴銀，是穿上粉紅色大衣搭配牛仔褲，再戴上畫家帽，既有節日的氣氛又不失優雅，可是她的霸氣與貴氣都沒有減少，與手鐲上的紅寶石相得益彰。她在圖片旁寫道：「穿美衣，迎財神！」顯然也是經過精心的挑選，網友們則聚焦在紅寶石上，表示這麽大的名貴寶石，還真的讓人一眼就瞧見了。對於藝人來說，辛辛苦苦的演出，有時還不如成功的投資，更容易快速致富，歐美演藝界都有蕾哈娜、席琳娜等經營美妝品牌，晉升億萬美元富豪的例子，范冰冰在中國的美妝生意雖然還僅是排名當地30多年，營業額倒也不容小覷，成為她演藝發展受挫之外很好的經濟來源。