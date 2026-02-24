我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元宵節將到！命理塔羅專家小孟老師特別提醒15項禁忌，呼籲勿踩雷，否則會影響財運。（圖／Gemini AI生成）

忌借錢給別人： 這天借錢，容易把自己的好運全給借光。



忌剪髮與洗髮： 「髮」字象徵著「發」，元宵節剪髮等於把財氣剪斷；而洗頭髮則代表錢財流動大，容易留不住錢。



忌搬家： 搬家的動作容易把家中的福氣給搬光光。



忌敲打房子： 敲敲打打會把家中的福氣與財氣給敲掉。



米缸忌見底： 米缸見底在傳統上相傳會斷炊，象徵著錢財見底。



忌弄破衣物： 衣服若是不小心弄破，象徵著把錢財給破光。



忌吃冰： 民間流傳寒單爺怕冷，而寒單爺正是武財神，因此元宵吃太冰會讓財富遠離。





忌逗弄小鳥：民間相傳元宵節的由來，是一位獵人誤射了玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間。人們在元宵節放鞭炮、點燈，就是為了假裝人間已得到懲罰，因此這天切莫逗弄鳥類。



忌發生爭吵：元宵節正是天官大帝的生日，家人、朋友或小孩之間絕對不要爭吵，以免觸怒神明。



忌殺生：天官大帝為三官之首，代表著福星，福星下凡之日極不宜殺生。



避免去海邊或使用尖銳物： 元宵節同時也是臨水夫人」秋。相傳臨水夫人因力抗妖魔入水，最後失血過多，因此當天應避免去海邊及使用尖銳物品，以免見血。





忌穿黑白相間衣服：黑白顏色的衣物在古代象徵坐牢，過節應盡量避免。



家中忌太昏暗：家裡如果太暗，象徵前途太暗，這也是為什麼古代在元宵節都會點亮燈籠。



小孩燈籠忌放鏡子前：鏡子在風水上屬陰，把燈籠放在鏡子前象徵給陰間亡靈指路，容易招來邪氣。



吃湯圓忌敲碗：在古代只有乞丐才會敲碗，敲碗小心會變沒錢；此外，晚上吃湯圓敲碗也容易招惹「好兄弟」來一起吃，務必特別注意。





農曆正月十五元宵節今年西曆為3月3日！在這天，家家戶戶除了吃湯圓、賞花燈慶祝小過年之外，其實傳統民俗上也有許多不可不知的規矩。清水孟國際塔羅的小孟老師特別發文點出元宵節的15大禁忌，提醒民眾這天適逢天官大帝聖誕，千萬別因為一時的疏忽觸怒神明，甚至把整年的財運和福氣都給趕跑了。《NOWNEWS今日新聞》特別整理禁忌要點，作為避雷、求財、守財參考。為了讓大家在新的一年財運亨通、平安順遂，小孟老師整理出的元宵節15個地雷千萬別踩：