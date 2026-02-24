隨著2026世界棒球經典賽進入最後倒數，日本武士隊的王牌輪值安排也逐漸明朗。根據洛杉磯道奇隊隨隊記者 Angela Wu 的最新消息指出，為了保護這名身價3.25億美金的王牌投手，道奇球團對山本由伸在經典賽的投球量設有嚴格限制，預計每場球數上限約為45至50球。
道奇球團祭出保護令 確保王牌健康銜接賽季
山本由伸作為日本隊挑戰冠軍的核心戰力，其健康狀況始終是母隊道奇關心的焦點。在首輪分組賽中，45至50球的限制意味著山本大約會負責3到4局的投球任務。雖然這對日本隊總教練井端弘和的調度是一大考驗，但考量到WBC官方本就設有首輪單場65球的上限，道奇隊的限制令與大會規範相差不遠，關鍵在於後續第二輪及決賽是否會進一步放寬。
有望首戰對決台灣 投球限制考驗調度
隨著賽程排定，山本由伸極具指標性的首場先發，極大機率將鎖定對陣台灣隊。雖然山本的局數受限，但日本隊陣中強投林立，預計總教練井端弘和將會啟動「雙先發」模式，在山本功成身退後便交棒給牛棚或第二位先發投手。這項資訊對於台灣隊打線而言，無疑是策略佈局上的關鍵變數，如何耐心地消耗其球數，使其提前退場，將成為奪勝關鍵。
大谷、山本相繼回歸！「侍Japan」最強陣容到位
在山本限制令曝光的同時，道奇隊另一位巨星大谷翔平也正式結束亞利桑那的春訓，準備啟程返日。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日已證實大谷將離隊的消息，並對這兩位日籍戰友在 WBC 的表現充滿期待。隨著兩位道奇球星返日報到，日本武士隊的「夢幻陣容」將正式合體，衝擊衛冕冠軍。
消息來源：山本由伸WBC限制球數約45-50球
我是廣告 請繼續往下閱讀
山本由伸作為日本隊挑戰冠軍的核心戰力，其健康狀況始終是母隊道奇關心的焦點。在首輪分組賽中，45至50球的限制意味著山本大約會負責3到4局的投球任務。雖然這對日本隊總教練井端弘和的調度是一大考驗，但考量到WBC官方本就設有首輪單場65球的上限，道奇隊的限制令與大會規範相差不遠，關鍵在於後續第二輪及決賽是否會進一步放寬。
有望首戰對決台灣 投球限制考驗調度
隨著賽程排定，山本由伸極具指標性的首場先發，極大機率將鎖定對陣台灣隊。雖然山本的局數受限，但日本隊陣中強投林立，預計總教練井端弘和將會啟動「雙先發」模式，在山本功成身退後便交棒給牛棚或第二位先發投手。這項資訊對於台灣隊打線而言，無疑是策略佈局上的關鍵變數，如何耐心地消耗其球數，使其提前退場，將成為奪勝關鍵。
大谷、山本相繼回歸！「侍Japan」最強陣容到位
在山本限制令曝光的同時，道奇隊另一位巨星大谷翔平也正式結束亞利桑那的春訓，準備啟程返日。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日已證實大谷將離隊的消息，並對這兩位日籍戰友在 WBC 的表現充滿期待。隨著兩位道奇球星返日報到，日本武士隊的「夢幻陣容」將正式合體，衝擊衛冕冠軍。
消息來源：山本由伸WBC限制球數約45-50球