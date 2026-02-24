我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於多倫多藍鳥隊的日籍重砲，在今（24）日對陣紐約大都會隊的春訓熱身賽中，展現了令人驚豔的怪力。他不僅擊出今年春訓的個人首支安打，更是一發直擊中外野的兩分打點全壘打。值得關注的是，這發全壘打苦主正是即將代表美國隊參加WBC的強力右投今日岡本和真擔任先發第六棒三壘手，在第二局面對大都會先發投手霍姆斯時，逮住一顆82.2英里的變化球，順勢一撈，以103英里的擊球初速飛行了，重重擊中中外野的記分板下方。這發兩分砲不僅是岡本大聯盟春訓的首支安打，更瞬間勾起球迷對2023年WBC冠軍戰的回憶。當時岡本同樣是在關鍵時刻砲轟美國隊投手，幫助日本武士隊擊敗霸主封王；如今他再次在熱身賽「棒打」美國隊準國手，無疑為即將到來的經典賽先行示威。現年29歲的岡本和真，旅美前效力於讀賣巨人隊，是日職近年最具代表性的重砲手。他在2025年球季即便受傷勢影響僅出賽69場，仍繳出的驚人產能；回顧其日職生涯，他不僅曾達成2018年至2023年的壯舉，更累積了憑藉著極其穩定的長打生產力，他在2026年初以入札制度加盟多倫多藍鳥隊，簽下一份為期的合約，一躍成為藍鳥隊打線中的核心成員，這也反映了大聯盟球團對這名「巨人四番」實力的高度肯定。