「不要買你不懂的東西」、「永遠自己管自己的錢」、「所有權要在自己名下」、「不要把錢借出去」、「買房子別挑該區『最便宜的那一戶』」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人買房時會優先考慮「最便宜」的，但吳淡如（如圖）卻認為當中有你沒看到的理由。（圖／吳淡如臉書）

作家吳淡如經常分享理財秘訣，她曾說：「會完蛋的地方不要去。你會說這不是廢話嗎？但在理財上是最值得思考的話。」吳淡如發文透露多年來認為最有效的5招理財防身術，包括吳淡如認為多數人之所以理財失敗，不是因為沒有機會，而是踩進了早就標示「危險」的地帶。她分享自身多年經驗，呼籲大家5點注意事項，首先「不要買你不懂的東西」，吳淡如表示你不可能一直賺認知之外的錢，若聽不懂投資術語，那麼朋友口中的「保證翻倍」都先放下。再來不要把錢交給「自稱知道的人」管理，吳淡如直言乖乖定存看似很傻，但至少不會成為別人的學費，先把基本功練好，知道自己每個帳戶有多少錢、每一筆扣款是什麼。另外，吳淡如提醒投資者帳戶、房子都用自己的名字，「人情可以給，產權不能讓」。而不少人買房時會優先考慮「最便宜」的，但吳淡如卻直言不論新舊，區域均價最便宜通常不是撿到寶，而是有你沒看到的理由，像是屋況、環境、社區管理、鄰避設施等未爆彈。她說：「房子買錯，比股票套牢更痛，因為它會住進你的生活。」針對以上幾點，吳淡如表示雖然看起來很「不帥」，卻是她一路走來最有效的防身術，很多人喜歡問她：「有沒有快速祕笈？」吳淡如則回答有！就是避免踏入危險的地方，抵抗貪心、懶惰以及人情壓力。