▲具俊曄（右）昔日因車禍造成癱瘓的隊友姜元來（左）現身大S紀念雕像揭幕儀式，見證好友深情的一面。（圖／翻攝自姜元來IG@clon52）

《NOWNEWS今日新聞》整理今（5）日娛樂看點：具俊曄與大S的生死愛情登上韓國綜藝節目《名人生老病死的祕密》，具俊曄的超深情形象，在播出來時間韓國收視一度衝破4%，守墓金句逼哭全網；吳淡如罕見鬆口早已放棄日本長期居留權，直指稅務與年金制度壓力成關鍵；賈靜雯得知「乾爹」吳敦辭世，哀悼：「一切太突然！」並感念其在演藝圈關鍵提攜。韓國KBS綜藝《名人生老病死的秘密》播出「具俊曄、大S愛情篇」，以具俊曄與大S的20年緣分為主軸，從重逢到生離死別完整呈現，收視瞬間衝上4.2%。節目中揭露具俊曄一年來幾乎天天前往亡妻墓前守候，他一句：「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」成為催淚金句，讓主持人與觀眾全線潰堤，該集播出後在社群掀起洗版式討論，被網友形容為「眼淚換收視」的經典名場面。藝人兼作家吳淡如近日在臉書罕見談及，自己其實早已放棄「日本長期居留權」，她透露自己農曆年前赴東京處理公司事務時，發現長期未親自管理的狀況已累積不少問題，也讓她更清楚認知跨國經營的現實成本。吳淡如直言日本近年政策趨於保守，外國人過往享有的紅利逐步消失，尤其稅務與國民年金負擔逐年增加，對仍在海外有收入者而言壓力極大，因此她很早便選擇退出長居制度，改以更彈性的往返與使用模式因應。曾創立長宏影視、在90年代叱吒影壇的吳敦近日辭世，震撼娛樂圈，女星賈靜雯在劇組得知噩耗後，透過工作人員致哀，坦言「一切太突然」。回顧過往，吳敦在她轉戰中國市場的關鍵時期，力捧其主演《倚天屠龍記》、《至尊紅顏》，奠定兩岸三地戲劇地位，也因此認其為乾女兒，化解外界揣測，除賈靜雯外，吳敦亦提攜釋小龍、陳楚河、林志穎等人，其「江湖式大家長」角色，成為一個世代的娛樂圈縮影。