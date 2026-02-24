我是廣告 請繼續往下閱讀

▲

備戰WBC經典賽，中華隊將於26日、27日在台北大巨蛋與軟銀、日本火腿進行交流賽。（圖／悍創運動行銷提供）

備戰3月即將開打的世界棒球經典賽（WBC），中華隊今日移師台北大巨蛋，與富邦悍將展開一場關鍵的自辦熱身賽。為了確保戰術演練與測試不外流，本場賽事採「全閉門」形式進行，不開放媒體與球迷入場，不過富邦悍將球團表示，雖然比賽不對外開放，但會透過球隊官方社群（IG限時動態）更新重點賽況與重點表現，讓無法入場的球迷也能掌握中華隊國手及悍將球員調整的近況。而令人值得關注的是，富邦悍將球星也將在本場比賽代表中華隊擔任先發第二棒，正面對決自家球隊。儘管是閉門賽事，中華隊的打線安排依然受到高度關注。總教練曾豪駒今日特別安排富邦悍將強打擔任先發第二棒、指定打擊。這被視為試圖強化打線前段的推進力與進攻火力，讓張育成與首棒打者連線，為後段的中心打者製造更多打點機會。此外，這也是張育成返台加盟富邦悍將後少數有機會可以正面對決自家球隊，相當令人期待。富邦悍將此役則由日籍洋投先發登板。由於中華隊在WBC分組預賽即將強碰由大谷翔平、山本由伸領軍的日本隊，富邦此舉可讓中華隊國手們提前適應日籍投手特有的放球點與細膩的變化球節奏，為即將強碰日本武士隊的硬仗做足準備。富邦悍將今日由總教練後藤光尊領軍，先發陣容由林岳谷擔任開路先鋒，中心打者包括孔念恩、范國宸與辛元旭，王念好則鎮守三壘。而賽前也出現溫馨畫面，悍將首席教練與中華隊訪視小組成員在場邊相見歡，兩位昔日中日龍隊友開心合影，為高張力的閉門賽增添不少暖意。第一棒 林岳谷 二壘手第二棒 葉子霆 游擊手第三棒 孔念恩 左外野手第四棒 范國宸 指定打擊第五棒 辛元旭 一壘手第六棒 王念好 三壘手第七棒 童堉誠 右外野手第八棒 江庭毅 捕手第九棒 周佳樂 中外野手隨著今日閉門賽結束，中華隊預計將在26日起正式展開一系列對外公開的「台日交流賽」，先後對決福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士。