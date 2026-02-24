我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉返台開演唱會，也促成她演出票房破國片最高賣座數字紀錄的《陽光女子合唱團》。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）、主演翁倩玉（中）及編劇呂安弦（左）一起出席謝票記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲《陽光女子合唱團》春節票房又破億，目前全台累積至6.5億，導演林孝謙（右）向在日本的翁倩玉（左）告知好消息，翁倩玉稱要再昏倒一次。（圖／壹壹喜喜提供）

創下國片賣座數字最高紀錄的《陽光女子合唱團》，全台飆破6.5億後仍繼續熱映中，超越7億大關指日可待。導演林孝謙表示無法預言會上映至何時，許願：「如果能放映到母親節，是最完美了。」睽違台灣電影47年的資深影后翁倩玉，在片中演出成績極佳，林孝謙透露當初是直接殺到翁倩玉演唱會的後台洽談，剛好胡瓜擔任嘉賓，他一度以為是自己要被詢問拍片，可惜只是場美麗的誤會。《陽光女子合唱團》還在全台熱映中，春節期間甚至又多增加了1億票房、成為賀歲最賣座的院線電影，威力相當驚人。林孝謙自己砸了7位數台幣購買翻拍、音樂版權，眼看韓方給的期限就快到，因而看見旅日巨星翁倩玉返台開演唱會的新聞，立刻聯絡主辦單位，帶著劇本到後台找她，沒想到同場還有胡瓜，原來胡瓜是演唱會上的嘉賓，一度誤以為自己被相中，然後才知道林孝謙目標是翁倩玉。儘管多年沒拍台灣電影，翁倩玉卻沒有開出太多困難的條件，只是對於劇本上的一些安排提出修改的意見，很快就決定要接演。被問到和胡瓜「擦身而過」，林孝謙打趣道：「應該找他演典獄長。」不過片子以女性群戲為主，也不可能讓胡瓜只是那麼少的戲分，而現在扮演這角色的鄭志偉，更因為也在《海角七號》、《賽德克·巴萊》等8部破億台片亮相，被封為台灣最吸金綠葉。林孝謙對於翁倩玉扮演的玉英奶奶這個角色，揭露原先維持韓國原版的安排，是個音樂教授，所以也曾經想過張艾嘉，後來直接找上翁倩玉，為了她把角色改成年輕時是著名的歌星，讓她更有發揮演唱實力的機會，只是翁倩玉本人比角色的外貌還要年輕不少，「要把她弄老」反而成為挑戰，最後讓她素顏又染白頭髮，才有那種滄桑的味道。雖然《陽光女子合唱團》票房傲人、證明林孝謙操作催淚影片的實力，他卻表示接下來想拍驚悚類型的劇集，挑戰用更長的篇幅來講不同風格的故事。他感謝觀眾對《陽光女子合唱團》的支持，至於票房熱賣後，批評之聲也隨之而來，他也謝謝各方的意見，認為做不好就再努力。因為這部片子呈現許多媽媽對孩子的愛，他覺得如果能放映到母親節，應該是最理想的結果。