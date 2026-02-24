我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)不僅擁有頂級得分能力，保羅更盛讚他是個超級訓練狂，且願意在防守端投入大量心力。（圖／美聯社／達志影像）

現代NBA中「純控球後衛」已成為稀有財，取而代之的是如奧克拉荷馬雷霆球星「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)與洛杉磯湖人巨星唐西奇(Luka Doncic)這類的雙能衛。甫宣布退休的「控衛之神」保羅(Chris Paul)近日受訪時，針對這兩位頂級球星進行了殘酷的二選一，最終他將票投給了SGA，而「防守態度」成為了最關鍵的勝出主因。保羅近日參加了由「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)主持的Podcast節目《7PMinBrooklyn》。當被問到如果在SGA與唐西奇之間挑選一位來擔任球隊控衛時，保羅毫不猶豫地選擇了曾與他在雷霆當過隊友的SGA。「我們以前去客場打比賽時，他總愛泡在體育館裡。他熱愛訓練，願意付出一切努力並照顧好自己的身體，」保羅回憶道。除了堪稱訓練狂的職業態度，保羅更點出SGA在防守端的進化是擊敗唐西奇的關鍵：「我認為在我們同隊的那一年，他開始意識到防守的重要性。」「你不需要成為什麼大鎖級的防守悍將，但當你在場上願意為了球隊防守時，你的隊友其實只想看到你這位當家球星『真的有在防守端付出努力』，」保羅坦言。為了強調球星防守意願的重要性，保羅還拿老對手柯瑞(Stephen Curry)來舉例。「當我還在休士頓(火箭)時，柯瑞的防守還沒那麼頂尖，」保羅補充道，「但現在的柯瑞防守非常出色。我對柯瑞、SGA以及所有願意在防守端下功夫的球星充滿敬意，因為這是比賽的一部分，也是隊友們最渴望看到的態度。」顯然，在保羅這位傳統控衛宗師的眼中，進攻火力或許能決定一名球員的下限，但是否願意在防守端傾注心力與態度，才是界定超級控衛價值的最終分水嶺。