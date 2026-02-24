我是廣告 請繼續往下閱讀

▲納許連兩年獲獎被視為史上最大爭議。2005年，雖然他率領太陽打出62勝的戰績，但數據僅15.5分、11.5助攻，防守更是球隊中的漏洞。（圖／美聯社／達志影像）

▲1973年塞爾提克的考文斯（Dave Cowens）雖然帶隊打出全聯盟最佳戰績，但他身邊擁有哈維契克（John Havlicek）等多名明星隊友。（圖／路透／達志影像）

▲派提特（Bob Pettit）是NBA歷史上首位MVP，雖然他場均攻下25.7分、16.2籃板、數據華麗，但他所屬的球隊當年戰績僅33勝39敗，排名聯盟倒數。（圖／路透／達志影像）

▲即便賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）數據無懈可擊，但1976年他所率領的湖人僅打出40勝42敗的戰績，連季後賽都沒進。（圖／美聯社／達志影像）

▲當年詹姆斯轉戰熱火淪為全民公敵，即便他的數據（26.7分、7.5籃板、7助攻、51%命中率）與防守效率都優於羅斯（Derrick Rose），但評審更偏愛羅斯帶領公牛重返榮耀的感人劇本。（圖／取自芝加哥公牛X）

▲當時保羅（Chris Paul）帶領實力較弱的黃蜂隊打出僅次湖人1勝的戰績，數據與效率也優於柯比，外界普遍認為該獎座是為了「補償」柯比過去多次與MVP擦身而過的遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季進入後半段，最有價值球員（MVP）的競爭出現了前所未有的戲劇性轉折。由於NBA實施嚴格的「65場出賽規定」，多位超級巨星正處於被取消資格的邊緣，底特律活塞隊的球星康寧漢（Cade Cunningham）極有可能因「穩定出勤」而成為最終的獲獎者，這也讓外界開始關注歷史上「最不實至名歸的MVP」究竟有誰。MVP的評選往往不只是全員場上的表現決定一切，還會受到許多外在影響，導致最終結果引發多年爭議。其中傳奇控衛納許（Steve Nash）連兩年被認為是最不實至名歸的MVP，而「黑曼巴」柯比（Kobe Bryant）也被外界認為拿走了一個本該屬於保羅（Chris Paul）的獎座。納許連兩年獲獎被視為史上最大爭議。2005年，雖然他率領太陽打出62勝的戰績，但數據僅15.5分、11.5助攻，防守更是球隊中的漏洞；當時歐尼爾（Shaquille O'Neal）場均22.9分、10.4籃板且防守頂尖，影響力顯然更勝一籌。2006年爭議更大，科比（Kobe Bryant）場均35.4分、詹姆斯（LeBron James）31.4分、諾威斯基（Dirk Nowitzki）26.6分且帶隊打出例行賽60勝，這三人對勝利的貢獻度都遠超納許，因此納許的蟬聯被認為是「媒體審美疲勞」下的產物。1973年塞爾提克的考文斯雖然帶隊打出全聯盟最佳戰績，但他身邊擁有哈維契克（John Havlicek）等多名明星隊友；相較之下，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）場均30.2分、16.1籃板且投籃命中率高達55%，在缺乏強力幫手下仍帶隊取得54勝，數據與統治力完全碾壓考文斯。派提特是NBA歷史上首位MVP，雖然他場均攻下25.7分、16.2籃板、數據華麗，但他所屬的球隊當年戰績僅33勝39敗，排名聯盟倒數。歷史觀點認為，一個在墊底球隊打球的球員，很難稱得上是全聯盟「最有價值」，當年帶領球隊寫下聯盟最佳戰績的阿里金（Paul Arizin）更應該獲得此殊榮。即便賈霸數據無懈可擊，但1976年他所率領的湖人僅打出40勝42敗的戰績，連季後賽都沒進。在NBA歷史長河中，給予一名沒進季後賽的球員MVP極其罕見。帶隊闖入季後賽的麥杜卡（Bob McAdoo）或是帶領綠衫軍奪下54勝的考文斯（Dave Cowens），在當時都被視為更有說服力的人選。當時有媒體認為，「飆風玫瑰」羅斯的獲獎很大程度歸功於媒體對詹姆斯的「反派情緒」。當年詹姆斯轉戰熱火淪為全民公敵，即便他的數據（26.7分、7.5籃板、7助攻、51%命中率）與防守效率都優於羅斯，但評審更偏愛羅斯帶領公牛重返榮耀的感人劇本，這讓詹姆斯成為投票偏見下的受害者。在最不實至名歸MVP的遺珠名單中，2008年的柯比也被點名。當時保羅（Chris Paul）帶領實力較弱的黃蜂隊打出僅次湖人1勝的戰績，數據與效率也優於柯比，外界普遍認為該獎座是為了「補償」柯比過去多次與MVP擦身而過的遺憾。同樣的，1997年馬龍（Karl Malone）力壓喬丹（Michael Jordan）獲獎，也被公認是投票者對喬丹統治力產生「審美疲勞」的典型案例。