▲普爾在節目中將格林目前的處境與兩年前的克萊·湯普森（Klay Thompson）進行類比。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊本賽季表現起伏，陣中核心老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）的場上影響力被認為已不比當年。灣區資深媒體人蒙特·普爾（Monte Poole）與邦塔·希爾（Bonta Hill）在近期節目中針對格林的現狀展開討論，直言格林正處於「職業生涯的衰退期」，且數據顯示勇士在進攻端「少了格林反而更順」。蒙特·普爾在節目中將格林目前的處境與兩年前的克萊·湯普森（Klay Thompson）進行類比。他感嘆道，並非每個人都能像詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）或柯瑞（Stephen Curry）那樣，在30多歲後期依然維持巔峰水準。「這讓人感到有些感傷，」普爾指出，格林正直面年齡與長期高強度比賽帶來的身體消耗，而總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）現在必須做出「對贏球最有利」的決定，暗示格林的先發地位或上場時間可能面臨變動。普爾在節目中揭示：儘管格林是球隊的傳奇功臣，但在目前的戰術體系中，當格林不在場時，勇士的進攻端顯得更加流暢。自陣中球員吉米（Jimmy）受傷以來，數據顯示當格林坐回板凳時，勇士展現出更強的進攻火力，不僅場均得分更高、投籃命中率更出色，三分球命中率同步上升。普爾強調，格林的歷史地位與未來雕像已是定論，但「就現在而言，這套陣容在沒有他時打得更好」是不爭的事實。不過儘管在進攻端被質疑「拖累」球隊，格林的個人投籃命中率僅為40.9%，三分球命中率更下滑至32.0%，但另一項關鍵數據卻揭露了格林不可取代的價值。截至2月23日的統計顯示，勇士隊在格林出賽時的表現遠優於他缺席時：格林出賽時勇士拿到25勝22負，勝率53.2%。格林缺席時僅4勝5負，勝率大幅跌至44.4%。這項數據意味著，一旦少了格林，勇士隊的勝率將直接跌入聯盟後段班，甚至無緣季後賽。分析指出，雖然格林個人的正負值為-3.5，但這主要是因為他上場時必須長期對位敵方的最強主力陣容。