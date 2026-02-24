我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於波士頓紅襪隊的台灣旅美好手鄭宗哲，於台灣時間24日在大聯盟春訓熱身賽對戰坦帕灣光芒隊時，迎來本季熱身賽的首場先發任務。鄭宗哲此役擔任先發第8棒游擊手，儘管最終2打數沒有安打，但其擊球品質依然展現出極佳的競技狀態。鄭宗哲在首打席面對光芒左投西摩（Ian Seymour）時，纏鬥至2好2壞，對方投出一顆92.2英里的外角偏低速球。此球起初判為壞球，但在光芒隊提出ABS好球帶挑戰後改判為好球，讓鄭宗哲站著不動遭到三振。5局上迎來第二打席，鄭宗哲鎖定右投恩格勒特（Mason Englert）一顆91.7英里的伸卡球揮擊，雖然擊成中外野飛球遭接殺，但這記擊球展現了驚人的力量，擊球初速高達101.3英里（約163公里），顯見打擊手感穩定升溫。鄭宗哲隨後於6局退場休息。身為2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊的內野核心，鄭宗哲目前的重心在於透過春訓調整狀態。由於經典賽賽程將近，預計鄭宗哲等旅美球員在完成階段性熱身賽任務後，將直接飛往日本與台灣代表隊集合，進入最後的備戰衝刺階段。