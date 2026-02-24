我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據統計，本季當亞歷山大（SGA）面對卡斯特防守時僅19投6中、唐西奇（Luka Doncic）21投8中、布克（Devin Booker）更是僅有9投2中。（圖／美聯社／達志影像）

SGA: 19 投 6 中，2 次失誤。





Luka (唐西奇): 21 投 8 中，3 次失誤。





Cade (康寧漢): 10 投 2 中，2 次失誤，1 次阻攻。





Booker: 9 投 2 中，2 次失誤。





Jdub (Jalen Williams): 10 投 3 中，3 次失誤。





Sengun: 5 投 1 中，1 次失誤。





Flagg (Cooper Flagg): 12 投 5 中，3 次失誤。





Amen (Amen Thompson): 8 投 3 中，1 次失誤。





MPJ (Michael Porter Jr.): 7 投 2 中。





在今（24）日以114：103客場擊倒東區龍頭活塞後，聖安東尼奧馬刺不僅豪取聯盟現存最長的9連勝，更正式向全聯盟宣告這支青年軍回歸爭冠行列。觀察數據統計，在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，馬刺在最近17場比賽中贏下了14場，且其中有13場曾領先對手達15分，展現出極強的賽場統治力。這支曾經在連敗深淵掙扎的隊伍，如今已成為不折不扣的「龍頭殺手」，本季5度斬落當時的聯盟第一（4次擊敗雷霆、1次擊敗活塞）。馬刺能從聯盟底層翻身至今日的戰力榜首位，筆者認為有三大核心關鍵：馬刺主帥強森（Mitch Johnson）今日在賽後高度讚許新秀卡斯特（Stephon Castle）的表現，直言他在執行戰術計劃與身體對抗上的競爭意識極佳。數據不會說謊，今日他將年度最佳球員候選人康寧漢（Cade Cunningham）限制到全場26投僅5中，命中率低至19.2%，創下其本季單場第二低的紀錄。事實上，馬刺主場已成聯盟明星後衛們的墳場。根據統計，本季當亞歷山大（SGA）面對卡斯特防守時僅19投6中、唐西奇（Luka Doncic）21投8中、布克（Devin Booker）更是僅有9投2中。卡斯特靈活的腳步與手部技巧，搭配馬刺整體的防守體系，讓對手即便擺脫第一層壓迫，也已精疲力竭。更不要說後面還有一個文班亞馬隨時準備補防，這種防守強度，已成為馬刺致勝法寶。本賽季當知名球員面對史蒂芬·凱索作為主要防守者時的表現如下：如果說卡斯特是外線的天羅，那麼文班亞馬（Victor Wembanyama）就是禁區的地網。文班亞馬今日繳出21分17籃板與6次阻攻，其中包含8個進攻籃板，讓他成為馬刺隊史繼大衛羅賓遜與蒂姆鄧肯後，第三位達成「20分15籃板8前場籃板5蓋帽」紀錄的球員。更驚人的是，文班亞馬本季已7次單場砍下「20分10籃板5蓋帽」，這項數據竟然與全聯盟其餘所有球員（如戴維斯、霍姆格倫等）合計的次數相同。他在防守端的存在感，讓活塞在決勝節試圖衝擊籃框時，單節就吞下4次火鍋，媒體甚至以「外星人」與「只手遮天」來形容他對康寧漢上籃的直接扇飛。有趣的是，在今天比賽前，活塞是聯盟30隊之中唯一沒有被文班亞馬賞火鍋的球隊，但今天Wemby一次賞了6記，讓他們吃個夠。馬刺的強大不只在於個人，而是在於他們擁有多樣化的進攻武器。當家核心文班亞馬在MVP候選人的真實命中率（TS%）排行中，以62.2%高居全聯盟第三，僅次於約基奇與亞歷山大。相比之下，今日被守死的康寧漢真實命中率僅56.9%，在候選人中排名第十。這種高效率的攻防表現，正是馬刺能在西區強權環伺下脫穎而出的理由。儘管有人懷疑活塞的領先地位，但正如雷霆記者Clemente Almanza所言，馬刺對活塞的比賽展現了東西區之間的巨大差異，「總冠軍可能在總決賽前就已揭曉」。文班亞馬目前的生涯阻攻數（546次）已超越比利鮑爾茲（Billy Paultz）升至隊史第五，他的影響力已遠超一名二年級生。憑藉著優於多數候選人的進攻效率，加上能將對手第一核心鎖死的防守體系，文班亞馬不僅有資格進入MVP討論，他正在重新定義何謂「最有價值球員」。