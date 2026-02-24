我是廣告 請繼續往下閱讀

▲地震瞬間近距離直擊！北捷淡水站列車進站時遇強震急停，車頭與月台門明顯錯位，未達預定停靠點。（圖／記者徐銘穗攝）

▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（24）日中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

震度等級 應變動作（高運量系統） 備註 2級 / 3級 列車暫停發車，站間列車減速。 限速40km/h以下巡檢軌道，無異常後恢復。 4級 / 5級弱 列車慢速進站疏散，系統暫停營運。 限速15km/h以下巡檢，派員清查軌道。 5級強以上 列車停滯站間，安排人員步巡軌道。 需斷電並進行人工步行巡檢，確認後低速試車。

今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6有感地震，全台警報大響。地震發生當下，正值北捷營運時段，記者正在月台候車，目擊捷運淡水站一列準備進站的列車受地震影響，突然「卡在月台一半」動彈不得。候車乘客則是滿頭問號。隨後，捷運車廂內隨即響起廣播，提醒旅客因發生有感地震，系統正執行安全檢查。為了確保軌道安全，後續列車均改以「慢速巡航」模式行駛，淡水站該列火車在原地停駐約3分鐘後，才緩緩移動恢復運行進站。根據中央氣象署最新資訊，今日12時37分發生芮氏規模5.6地震，地震深度66.8公里，震央位在宜蘭縣政府東南東方16.9公里（位於宜蘭縣近海）。最大震度： 宜蘭縣南澳4級。雙北震度： 台北市、新北市最大震度均為3級。台北捷運公司過去曾說明地震應變措施表示，發生2級以上有感地震時，系統會第一時間啟動相關應變措施。由於今天地震台北市及新北市震度均達3級，高運量巡軌機制如下：• 當前措施： 高運量司機員已切換至「半自動模式」，以限速40公里以下慢速行駛進行軌道檢視。• 運行狀況： 文湖線行控中心亦下達50%速限巡航。淡水站列車半路停下係配合系統安全偵測與降速規範，在確認軌道、電力系統無異常後，目前已陸續恢復運轉，但初期仍會維持低速巡視。溫馨提醒： 地震發生時，若您正在車廂內，請務必握緊扶手，避免因緊急煞車導致跌倒受傷。