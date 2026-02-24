職棒新球季即將開打，樂天球團日前宣布「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約，近日更傳出補強三名韓籍成員高佳彬、金佳垠與金世星，陣容升級成為「韓籍6本柱」。金世星在YouTube節目《女神放大鏡》分享自己學中文的過程，坦言被笑「有點受傷」，放話想成為不用翻譯的韓國啦啦隊。另外，金世星也吐露參加樂天啦啦隊徵選內幕「想挑戰正當的方式」，不希望因為韓籍身分就奪走台灣啦啦隊員的機會。

金世星徵選樂天女孩內幕曝光　不想靠身分搶機會

金世星通過樂天首輪初選，已有經紀公司的她，被問到為何還要去參加徵選？她表示最近在台灣有很多韓籍啦啦隊，且獲得高人氣，而金世星同樣來自韓國，如果不努力就拿走台灣啦啦隊的機會，她心裡會感到不舒服，因此想挑戰正當的方式，誇讚台灣啦啦隊也很漂亮、很努力。

金世星學中文被笑　認了：有點受傷

提到學中文最困難的地方？金世星坦言是「聲調」，如果說錯聲調大家可能就會聽不懂。而被笑中文不好，也讓金世星感到難過，「雖然我很努力說中文，可是對他們來說就是可愛而已吧」，表示有時候會有一點點受傷，希望大家看到她的努力，而不是只有可愛。

▲金世星（如圖）說中文被笑，坦言有時候會有一點點受傷。（圖／娛樂星動線YT）
另外，金世星也說自己的目標是成為會說4種語言的啦啦隊員、不用翻譯的韓國啦啦隊，覺得若來台幾年，卻連一句中文都不會說，會有點丟臉。

傳出將成為樂天「韓籍6本柱」，金世星經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者透露：「目前徵選才剛開始，希望世星能順利通過徵選！」

資料來源：娛樂星動線YT


