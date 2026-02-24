我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管史庫柏的缺席(或早退)對志在奪冠的美國隊是重創，但陣中仍擁有2025年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）等強投。（圖／美聯社／達志影像）

效力底特律老虎隊、連兩年（2024與2025）奪下美聯賽揚獎的「最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），於台灣時間24日正式表態，在即將到來的WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中，他計畫僅會登板1場。消息傳出後，美國球迷對於這位王牌投手「蜻蜓點水」式的參賽態度感到極度憤怒，社群平台上罵聲不斷。根據《The Athletic》與《USA Today》報導，史庫柏預計將在3月7日代表美國隊對陣被視為實力較弱的英國隊。在完成這場先發任務後，他將隨即離隊，返回老虎隊位於佛羅里達州雷克蘭的春訓基地，專心準備MLB新賽季。史庫柏對此解釋道：「我希望能兼顧國家隊義務與老虎隊的賽季準備，這是對雙方最好的方式，我很感謝代表隊能接受這個條件。」他甚至開玩笑表示，如果美國隊打進決賽，他會試著爭取到現場「當觀眾」幫夥伴加油。值得注意的是，史庫柏在本賽季結束後將成為自由球員，這或許是他選擇謹慎保護手臂的主因。然而，史庫柏這種「一場限定」且刻意挑選弱旅對戰的作法，讓期待全明星陣容橫掃經典賽的美國球迷完全無法接受。相關報導的評論區迅速被憤怒的字眼淹沒：「穿上這身球衣的意義在哪？簡直是胡鬧」、「這是我聽過最自私的決定，既然只想投1場，當初就不該進名單」、「只要這種情況持續發生，WBC永遠只會被當成一場華麗的表演賽，而非真正的國際大賽」。儘管史庫柏的缺席(或早退)對志在奪冠的美國隊是重創，但陣中仍擁有2025年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）等強投。目前史庫柏在老虎隊春訓的表現依舊亮眼，今日在對陣雙城隊的熱身賽中，主投2局無失分並送出4次三振，展現頂級宰制力。這位頂尖左投能否在唯一的1場WBC登板中用表現平息眾怒，抑或是讓美國隊在淘汰賽陷入戰力短缺的窘境，將成為本屆經典賽最大的話題之一。