休士頓火箭今日於主場豐田中心迎戰猶他爵士，憑藉著小賈貝瑞·史密斯（Jabari Smith Jr.）狂轟全場最高31分以及杜蘭特（Kevin Durant）和阿門·湯普森（Amen Thompson）分別高效攻下18和20分的好表現下，火箭最終便以輕取爵士，戰績來到35勝21負，穩居西區前段班。本場比賽的最亮眼焦點非莫屬。他從比賽首節就展現極佳的投射節奏，無論是底角空檔還是面對防守者的強投，都能精準命中。全場他共飆進，不僅重新定義了自己的進攻威脅，更在下半場連續發射外線冷箭，一度直接將分差拉開到30分以上，讓比賽提早失去懸念。他在防守端同樣展現價值，與隊友共同鞏固禁區，讓爵士球員在切入時備受壓力。這種攻守兩端的全能表現，證明了他已成長為火箭不可或缺的核心拼圖。相較於火箭的流暢進攻，猶他爵士今日在進攻端顯得一籌莫展。雖然當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）試圖追分，但在火箭嚴密的輪轉防守下，全隊三分球命中率極其低迷，上半場結束就落後超過20分。爵士年輕陣容在面對火箭強大的側翼防線時，全場只投進8顆三分，外線命中率更慘澹到只有18.2%，導致比賽早早進入垃圾時間。此役火箭將爵士得分壓制在105分，再次展現了聯盟頂級的防守實力，成功限制對手外線。然而，在缺少純控球的情況下，火箭的球權傳導仍存在隱憂，今日全隊再次出現多次非受迫性失誤，全場出現26次失誤實在不理想，未來如何在高強度的防守背後提升進攻穩定性，避免失誤導致的危機，將是火箭未來衝擊西區前3需要克服的首要課題。