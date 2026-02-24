他直言，讓球員買單並不容易，尤其當牽涉到上場時間與出手權時

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人唐西奇（Luka Doncic）已經是球隊的頭號球星。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

後衛馬庫斯．史馬特（Marcus Smart）本季轉戰NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人，但角色定位仍在找尋。在湖人日常訓練後，史馬特談到角色分工的現實面。史馬特表示，球員必須理解比賽流動性。「有時候你會有出手機會，有時候沒有；有時候上場時間多，有時候少，這都取決於比賽本身。」他坦言，競爭心讓人渴望待在場上，但真正成熟的團隊，必須讀懂比賽需求。湖人總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）也呼應這一點。他指出，，本就不會是主要得分點。「比賽會決定你的出手數，我們整季都在面對這樣的現實。」瑞迪克說。若沒有史馬特末節的三記關鍵進球，湖人難以帶走勝利。這正是角色球員的意義所在。不是場場高分，而是在需要時挺身而出。史馬特今夏以兩年合約加盟湖人，包含下一季球員選項。