後衛馬庫斯．史馬特（Marcus Smart）本季轉戰NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人，但角色定位仍在找尋。他坦言，真正決定球隊上限的，不是出手數，而是每個人是否願意認清並接受自己的角色。在湖人日常訓練後，史馬特談到角色分工的現實面。他直言，讓球員買單並不容易，尤其當牽涉到上場時間與出手權時。
史馬特表示，球員必須理解比賽流動性。「有時候你會有出手機會，有時候沒有；有時候上場時間多，有時候少，這都取決於比賽本身。」他坦言，競爭心讓人渴望待在場上，但真正成熟的團隊，必須讀懂比賽需求。
湖人總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）也呼應這一點。他指出，史馬特作為第五號得分點，身旁有詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與艾頓（Deandre Ayton）等高持球核心，本就不會是主要得分點。「比賽會決定你的出手數，我們整季都在面對這樣的現實。」瑞迪克說。
關鍵時刻價值體現 史馬特成穩定因子
若沒有史馬特末節的三記關鍵進球，湖人難以帶走勝利。這正是角色球員的意義所在。不是場場高分，而是在需要時挺身而出。
史馬特今夏以兩年合約加盟湖人，包含下一季球員選項。本季出賽46場，其中39場先發，場均28分鐘，繳出9.6分2.9籃板2.8助攻1.2抄截，投籃命中率39.8%，三分命中率32.3%，罰球命中率81.2%。
