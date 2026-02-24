我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰3月世界棒球經典賽(WBC)，日本武士隊再添大聯盟級頂級戰力！效力洛杉磯天使隊的34歲左投菊池雄星，今(24)日在宮崎集訓營首度進牛棚練投。狀態絕佳的他，極有可能在3月7日的預賽第2戰掛帥先發，強碰世仇韓國隊。菊池雄星才剛在美國時間22日清晨從亞利桑那州鳳凰城飛抵東京羽田機場，隨即馬不停蹄奔赴宮崎與日本隊會合。僅僅休息短短2天，他就在今日首度踏上牛棚投手丘，並刻意投了與自己背號相同的「17球」來試水溫，展現出極高的求戰意識。事實上，菊池的實戰狀態早已經調整到位。他在20日(日本時間21日)離開天使隊春訓營前，就已經進行過實戰投打練習(Live BP)。當時他以投滿4局為目標，總計用74球，最快球速狂飆至96英里(約154公里)，並繳出被敲4支安打、狂飆5次三振與2次保送的優異內容，展現出足以壓制國際賽頂級打者的強大宰制力。根據本屆WBC賽程，日本隊將在3月6日首戰強碰台灣隊，而菊池雄星則被日媒高度看好，將扛下3月7日第2戰對決韓國隊的先發重任。雖然這是菊池棒球生涯首度入選日本武士隊，但教練團對他寄予厚望。除了期盼他在投手丘上壓制死敵韓國打線外，更希望他能傳承大聯盟寶貴經驗，並與洛杉磯道奇隊的山本由伸、科羅拉多洛磯隊的菅野智之共同撐起本屆日本隊被譽為「史上最狂」的先發投手輪值。